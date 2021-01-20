Beyoğlu Belediyesi tarafından 2021 Sağlık Çalışanları Yılı Fotoğraf Sergisi açıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından "Size Emanetiz" fotoğraf sergisi açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına vefa göstermek amacıyla düzenlenen serginin açılışı, Galatasaray Lisesi önünde yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 2021 yılının "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, serginin salgınla mücadelenin en ön saflarında yer alan doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarına vefa borcunun ödenmesi bakımından anlamlı olduğunu vurguladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da İstiklal Caddesi'nde pek çok sergi gerçekleştirdiklerini belirterek, "emanet" kavramını öne çıkaran bu sergiyi de sağlık çalışanlarına vefa göstermek adına hayata geçirdiklerini ifade etti.

"Size Emanetiz" sergisinde Anadolu Ajansından İsa Terli, Şebnem Coşkun ve Arif Hüdaverdi Yaman ile çeşitli medya kuruluşlarından 13 foto muhabirinin sağlık çalışanlarının mücadelesini anlatan 30 fotoğrafı yer alıyor. Sergi 24 Ocak'a kadar açık kalacak.