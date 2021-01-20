Yakın Doğu Oluşumu, 6 ilçeye 6 ilkokul yapıp Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne devredecek

Filiz SEYİS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında, altı ilçeye tam teşekküllü altı ilkokul kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

“Altı İlçeye Altı İlkokul Projesine İlişkin KKKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu Arasında İşbirliği Protokolü”ne Bakan Olgun Amcaoğlu ile Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel imza koydu.

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi döneminde eğitimin aksamaması adına altyapı yatırımlarına katkı yapılmasının önemine değinerek, altı ilçeye altı ilkokul projesinin ve devamında da Bakanlığın kendi bütçesinden yapacağı projelerin, altyapı sıkıntılarına büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Yakın Doğu Oluşumunun attığı adımları, milli eğitimin önemine dikkat çeker nitelikte adımlar olarak değerlendiren Amcaoğlu, “Hem eğitime yatırım yapıp hem de Devletin yaptığı eğitime katkı koymak çok önemli” diyerek, tüm eğitim camiası adına Yakın Doğu ailesine teşekkür etti.

Günsel ise, hızlıca altı ilçeye altı ilkokulu inşa edip İlköğretim Dairesi’ne teslim etmek istediklerini söyledi.

“Mütevelli Heyetimizin aldığı yetki ile doğduğumuz, büyüdüğümüz, kökleşmek istediğimiz ülkemize bir katkımızın olmasını istedik” diyen Günsel, eğitime bir temel daha atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Taraflar, inşası tamamlanacak ve İlköğretim Dairesi’ne devredilecek İlkokulların isimlerinin, “Dr. Suat Günsel (bölge adı yazılacak) İlkokulu” olarak konmasını ve bu isimlerin hiçbir hal ve şart altında hiçbir zaman değiştirilemeyeceğini taahhüt etti