Kaos tavan yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, ülkenin içinden geçtiği sürecin bir kriz olduğunu, kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu, krizleri yönetiminin de güvene dayandığını söyledi.

Alınan kararların verilere dayanması gerektiğini, aksi halde güvenin yitirildiğini belirten Erhürman, kriterlerin belirlenmesinin, hangi şartlarda kapanmanın gerçekleşeceğinin belli olmasının önemine vurgu yaptı.

Erhürman, “Kriterleri ortaya koyduktan sonra, tamamen bu tartışma bitsin. İş insanı da, esnafı da bilsin bunu. Bunu yapmadıkları ve defalarca talep etmemize rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan bize veriler de hiç sağlanmadığı için, adeta karanlık bir odanın içerisinde, gözlerimiz bağlı şekilde duvara vurmadan yürümeye çalışıyoruz. Ne veri var, ne kriter var. Ne de uygulamaya dair bir beceri var. Bir de kararları gece yarısı açıklıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bir önceki hükümetten, bu hükümete kaosun miras kaldığını savunan Erhürman, bu kaosun Cumhurbaşkanlığı seçimi ile daha da arttığını, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na, “Ben Başbakanlığa vekalet vermem” demesiyle daha da büyüdüğünü, UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde ise tavan yaptığını iddia etti.

