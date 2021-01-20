"KKTC’deki ürünler Türkiye’den yüzde 2,32 daha ucuz"

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Gözde Süreç SARI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “KKTC Piyasa Fiyatları Analiz Raporu”nda, Türkiye ile KKTC’deki ürün fiyatları karşılaştırılarak, en ucuz raf fiyatı baz alınarak karşılaştırma yapıldığında KKTC’nin yüzde 12,42, ortalama fiyat baz alınarak karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 2,32 daha ucuz olduğu tespit edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), Digi Veri Araştırma Merkezi'nin iş birliğiyle hazırladığı “KKTC Piyasa Fiyatları Analiz Raporu”, KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda basınla paylaşıldı.

“İki farklı yöntem uygulandı”

Fiyat karşılaştırmasında; “en ucuz market raf fiyat farkı” ile “ortalama fiyat farkı” olmak üzere iki yöntem kullanıldı.

Raporda, KKTC ekonomisinin, Türkiye ekonomisi ile önemli düzeyde bir paralellik arz ettiği yer alırken, bununla birlikte, KKTC’nin kendi içsel ve dışsal faktörlerinden kaynaklanan nedenlerle belirli ekonomik göstergelerde farklılıklar ortaya çıkabildiği kaydedildi.

KKTC’nin coğrafi konumunun yol açtığı navlun maliyetleri, yüksek enerji maliyetleri, kira maliyetleri, faiz oranları, banka muhabere ve sair ithalât giderleri ile vergi, harç ve resimlerin bu farklılıklara yol açan faktörlerden bazıları olduğu belirtildi.

Raporda, “fahiş fiyat” iddiaları nedeniyle araştırma konusu olan mal gruplarının KKTC İstatistik Kurumu’nun tüketici fiyatlarındaki artışı hesaplarken dikkate aldığı ürünlerin toplam fiyatının sadece yüzde 2,59’unu teşkil ettiği ifade edildi.

“Karşılaştırmalı analiz”

Türkiye ile KKTC’nin karşılaştırıldığı raporda, Türkiye’de ithal mallara uygulanan geçici gümrük vergilerinin karşılaştırmalı analizde KKTC’yi avantajlı kılsa da asgari ücret, elektrik ve su gibi temel sabit maliyetlerde KKTC aleyhine ciddi bir fark bulunduğu belirtildi.

Raporda, iletişim maliyetleri, kiraların dövize endeksli olması, stok maliyeti, iade işlemlerinin zor olması ve finansman maliyetleri, KKTC’deki işletmelerin aleyhine olan unsurlar olarak sıralandı.

“KKTC daha ucuz”

Ürün gruplarının; “gıda ürün grubu”, “temizlik ürün grubu”, “kişisel bakım grubu” olmak üzere üç başlık altında karşılaştırıldığı raporda, şu sonuçlara ulaşıldı:

“Verilen 19 gıda ürünlerinde en ucuz raf fiyatı baz alınarak karşılaştırma yapıldığında KKTC’nin yüzde 7,25, ortalama fiyat baz alınarak karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 2,41 daha ucuz olduğu tespit edilmiştir.

Verilen 43 temizlik ürününde en ucuz raf fiyatı baz alınarak karşılaştırma yapıldığında KKTC’nin yüzde 19,42, ortalama fiyat baz alınarak karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 8,23 daha ucuz olduğu tespit edilmiştir.

Verilen 24 kişisel bakım ürününde en ucuz raf fiyatı baz alınarak karşılaştırma yapıldığında KKTC’nin yüzde 7,32 daha ucuz, ortalama fiyat baz alınarak karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 3,60 daha pahalı olduğu tespit edilmiştir.”

23 ürünü kapsayan 86 farklı marka ürün tek bir sepette alındığında ve en ucuz raf fiyatı baz alınarak karşılaştırma yapıldığında KKTC’nin yüzde 12,42, ortalama fiyat baz alınarak karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 2,32 daha ucuz olduğu tespit edilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 12:27