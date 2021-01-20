Beş bin adet daha gelecek

İbrahim DİRAN

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi programı kapsamında Türkiye’den getirilen ve yüksek kaliteli sütüyle tanınan “Ivesi” ırkı 180 koyun ve 9 koç, 9 üreticiye dağıtıldı. Her üretici, 20'şer koyun ve birer koç aldı.

Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı geliştirilirken, hellimin muhtemel tescili dikkate alındı. Hellimin AB’den coğrafi tescil alması ile birlikte hellim yapımında koyun sütü kullanımı zorunlu hale gelecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) hayata geçirdiği programla, bu zorunlulukla doğabilecek küçükbaş hayvan sütü açığının giderilmesi hedefleniyor.

Türkiye’den getirilen Ivesi ırkı koyun ve koçlar, zorunlu karantina süresinin ardından, pilot bölge olarak seçilen İskele ilçesinden belirlenen 9 üreticiye dağıtıldı. Başvuru koşulları arasında üç yıl boyunca hayvanların satışı veya devrinin yapılamayacağı ve üç yıl içerisinde başka hayvan üreticilerine verilmek üzere her işletmeden 20 kuzu 3 de yavru koç alınacağı kuralı da yer aldı.

Türkiye’den getirilen Ivesi ırkı koyun ve koçlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından, Çömlekçi Çiftliği’nde, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Koordinatörü Havva Pınar Küçükçavuş, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürü Salih Abbasoğlu’nun katıldığı törenle hayvan yetiştiricilerine dağıtıldı.

Saner: Önemli gelişme

Başbakan Ersan Saner, törende yaptığı konuşmada, ülkeye daha verimli ırkların getirilerek dağıtılması çalışmasının, “küçükbaş hayvan sütü verimi açısından çok önemli bir gelişme” olduğunu kaydetti.

Koyun sütünün arttırılması konusunda ülkeye beş bin adet Ivesi ırkı koyunun daha getirilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile girişim başlattıklarını ifade eden Başbakan Saner, “Beş bin adet daha damızlık hayvan getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la çok ciddi bir girişimimiz olmuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın adaya gelişi ile bunun müjdesini halkımızla paylaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Başçeri: TİKA katkıda bulunacak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Covid-19 salgının tarım açısından ülkenin kendi kendine yeter olmasının önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Projenin küçükbaş hayvan sayısındaki eksikliğin giderilmesi için geliştirildiğine işaret eden Başçeri, “Umut ediyorum çok daha yüksek rakamlarda bu küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine TİKA katkıda bulunacak” dedi.

Törende; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana birer konuşma yaptı.