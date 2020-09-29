En zor konu

Çiğdem AYDIN

Kıbrıslı Rumlar; adanın tümünde Kıbrıslı Türklere ait toprakların 848 bin 858 dönüm olduğunu ve bunun yüzde 12,3 oranına denk geldiğini iddia ederken, KKTC’nin deneyimli siyasileri farklı görüşler ortaya koyuyor. Eski Meclis Başkanlarından İsmail Bozkurt, Türk tarafının yıllardan beri müzakere masasında yüzde 29+ üzerinde ısrar ettiğini anımsatarak; Larnaka, Baf ve Limasol’da çok değerli Türk mülklerinin olduğunu söyledi.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise, toprak konusuna farklı bir yaklaşım getirerek, Kıbrıslı Rumların kuzeydeki mülkler için Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu, sorunun bu şekilde çözümleneceğini belirtti. CTP milletvekili Erkut Şahali ise “Yüzde 29+ formülü de mutabık kalınan bir formüldür” dedi.

Ne dediler?..

İsmail Bozkurt

“Rumların ortaya koyduğu bu rakamların doğru olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki, bunun bir anlamı da yoktur. Buradaki konu Kişisel mülkiyet değildir, devletin kendi mülkleri vardır. Bu tamamen politik bir açıklamadır. Güney Kıbrıs’ın bazı bölgelerinde Türklerin mal oranı Rumlara çok yakındı. Larnaka’nın batısındaki Türk mülkleri örneğin Rumlarla neredeyse eşittir. Limasol ve Baf da dahil.

Benim bildiğim Osmanlı döneminde zaten kayıt yoktu. İngiliz’in yaptığı nüfus sayımı vardır ama arazilerle ile ilgili bir kayıt olduğunu da sanmıyorum. 1974 yılında bugünkü hat vardır bir de Kormacit’ten Larnaka’nın batısındaki köyleri de alan bir hat hazırlanmıştı. İkisinin de Türk nüfusu ve toprak oranı nedir diye bir çalışma yapıldı ve orada Türklerin mülk ve nüfusunun fazla olduğu ortaya çıktı. Uluslararası hukukta da mülk konusu geçerli bir argüman değildir, şimdi Rumların yaptığı da bir polemik konusudur.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın verdiği yüzde 29+’dır. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verdiği haritanın da ona yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Rumların hesabına göre bize sadece Karpaz düşer. Bu doğru bir hesaplama değildir. Her şeyden önce özel mülkün yanında devletin mülkleridir önemli olan onlarda da mı hakkımız yoktur.



Taşınmaz Mal Komisyonu zaten bu konuyu yürütüyor ve çözüyor. Ben artık federasyonun bir detay olduğunu düşünüyorum. Bu artık bir ütopyadır başka bir şey değildir. Bu artık Kıbrıs meselesi değildir. Kıbrıs sorunun çözümü Doğu Akdeniz’e de katkı sağlar. Fakat Doğu Akdeniz meselesi çözülmeden artık Kıbrıs sorununda adım atmak mümkün değildir.”

Oğuzhan Hasipoğlu

“ Toprakla ilgili rakamlar Rum tarafının tamamen uydurma ve asılsız bir iddiasıdır. Kaldı ki, şu aşamada herhangi bir haritanın masada olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü harita Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından müzakere edilen, Akıncı’nın kendi iradesi ile ortaya koyduğu bir harita idi. Maraş ve Güzelyurt’u veren bir harita idi. Biz zaten bu haritayı kabul etmiyoruz. İki bölgeli ve iki toplumlu müzakere zemini veya bir şekilde bir haritanın görüşülmesi bizim için yok hükmündedir.

Formül zaten şu anda Taşınmaz Mal Komisyonu’nda işliyor. Rumlar zaten başvuruyor. Kapalı Maraş için de Rumlar başvuru yapıyor. Buradaki esas unsur KKTC yönetiminde olmalarıdır. Şu an herhangi toprak müzakeresi zaten yoktur.”

Erkut Şahali

“Rum tarafının iddiası bu olabilir. Bu sadece Türkler adına olan mallardır. Köy tapuları, devlet malları, hali araziler vardır. Topluluk malları özellikle farklıdır. Bu bir ülkenin paylaşımına denk değildir. Yüzde 29+ formülü de mutabık kalınan bir formüldür. Bunun 7’ye 3 oranına endekslendiğini söyleyebilirim. Bu hesabın tapulu malların üzerinden olması mümkün değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti bir ortaklık devleti idi. Dolayısıyla devlete ait arazilerde de Kıbrıslı Türklerin hakları vardır. Ama en önemlisi Kıbrıs sorunu siyasi bir sorundur ve rakamsal dayanaklar anlamlı değildir.

Kıbrıs sorunundaki çözüm kararı siyasi bir karar olacak. Bu kararın birilerini bireysel anlamda mağdur etmesi mümkündür. 29+ yaklaşımının tuzağına kimsenin düşmeyeceği görüşündeyim. Toprak dağılımı yüzde 60’a yüzde 37. Dolaysıyla Rum yönetimindeki bölge Yeşil Hat ve üs bölgeleri dışındadır. Toprak paylaşımı da müzakere masasında siyasi bir çözüm ile olacaktır.”