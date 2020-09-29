Kuzeyde 6, güneyde 17 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6, Güney Kıbrıs’ta ise 17 yeni vakaya rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 752’ye çıkarken, dün 17 kişi daha taburcu edildi. Böylelikle pandemi merkezinde tedavi gören hasta sayısı 32’ye düştü. Pandemi otellerinde ise 112 kişi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 593 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.Bakan Pilli, açıklamasında, tespit edilen vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirterek, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Güneyde 17 vaka

Güney Kıbrıs’ta 17 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, 24 saatte 2465 test yapıldı. Saptanan yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı bin 713’e yükseldi.