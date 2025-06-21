Demir kubbeyi aştı

İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 üyesi, İsrail saldırısında öldü. İran ilk kez İHA ile vurdu, İsrail savunması engelleyemedi.

İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş sürüyor.

İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu, 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile füze rampalarının bulunduğu bölgeleri vurduğunu bildirdi.

İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi.

İran, saldırılarına başlangıcından bu yana ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'i vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiği belirtildi.

İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı. Hava aracının Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, can kaybı olmadığı öğrenildi. İran basını, ülkenin güneybatısında çok sayıda güçlü patlama duyulduğunu bildirdi.

Fars haber ajansı, Huzistan, Ahvaz ve Mahşehr'den patlama sesleri geldiğini kaydetti.

Ahvaz, Irak sınırında yer alan ve İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti. İsrail ordusu daha önce güneybatıdaki "askeri altyapıyı" vurduğunu açıklamıştı. ISNA haber ajansına göre İsrail hava saldırısı İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde askeri bir binayı hedef aldı.

Saldırıda can kaybı rapor edilmedi. İran basının bildirdiğine göre savaşın başlangıcından bu yana İran'da en az 430 kişi öldürüldü ve 3 bin 500 kişi yaralandı.

Yarı resmi Mehr haber ajansı da İranlı nükleer bilimci İsar Kamşeh ve eşinin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu. İsrail medyası, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi.

Magen David Adom acil servisi, saldırıda yaralı olmadığını bildirdi.

Öte yandan ISNA haber ajansına göre İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana saldırılarında 3 hastane ve 6 ambulansın doğrudan hedef alındığını, 2 doktorun hayatını kaybettiğini söyledi.

Devrim Muhafızları’nın 5 üyesi öldürüldü

İran medyasının bildirdiğine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 üyesi, Hürremabad'daki İsrail saldırısında öldü.

Mehr Haber Ajansına göre, İsrail'in Loristan'ın Hürremabad kentindeki bir hedefe düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi.

İran ordusu ayrıca, Hava Savunma Sistemi üslerine saldırılarda ölen aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 15 askerin isim listesini yayımladı. İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu.

Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

İran medyası, saldırının püskürtüldüğünü bildirdi. İran devlet televizyonuna göre İsrail, Kum kentinin Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.



Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025, 00:36