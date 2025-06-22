Ağır yaraladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin lüks sitelerinden Ceasar Resort’ta önceki gece meydana gelen olayda Rus uyruklu Olga Dubanetvich isimli kadın, ayrı yaşadığı eşini evine zorla girmek istediği gerekçesiyle 7 yerinden bıçakladı. Zanlının eşini, sağ kol ve omuz kısmına 7 kez bıçaklayarak yaraladığı belirtildi. Yaralanan A.D.’nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Zanlı Olga Dubanetvich dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Tunceli, olayın 20 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında, zanlının kalmakta olduğu Ceasar Resort isimli sitedeki apartman dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının, zorla eve girmeye çalışan eşini,26 santim uzunluğundaki bıçakla yaraladığını açıkladı. Omuzundan ve kolundan toplam 7 kez bıçaklanan A.D.’nin hastaneye kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis memuru omuzunda 4, kolunda 3 bıçak darbesi olan yaralının tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyleyen polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını; alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, ayrıca görgü tanığı olup olmadığına yönelik de araştırma yapılacağını ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

