Hükümeti eleştirdi

Rum Komünist AKEL partisinin 24’üncü kongresinde konuşan Genel Sekreter Stefanos Stefanu “toprağımızı üçüncü kişilere peşkeş çekiyorlar” dedi.

Haravgi’nin haberine göre Stefanu Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mal ve binaların kontrolsüz şekilde üçüncü ülkelere satıldığını belirterek “şimdi etkin önlem almazsak an gelecek ülkemizin bize ait olmadığını fark edeceğiz” dedi.

Başka ülkelerin, mülk satışlarının kontrolü için önlem aldığına işaret eden Stefanu “biz sorunu geçiştirmekle kalmayıp, ‘altın vize’ programları ve diğer prosedürlerle satışı kolaylaştırıyoruz. Hayati önemdeki yapıların etrafında mülkiyet rejimiyle ilgili güvenlik supapları olmadığından, ulusal güvenlik de söz konusudur.” dedi.

İsraillilerin büyük ölçekte ekonomik tesisler satın alarak Siyonist okulları, sinagoglar kurup gettolar oluşturduklarını söyleyen Stefanu ciddi İsrail gazetelerinin ‘İsrail’in Kıbrıs’a yayılma politikasından’ söz ettiğine dikkat çekti.

Kongrenin açılışında konuşan Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abdullah Attari ise Gazze’ye 85 ton, yani kişi başı 37 kilo patlayıcı atıldığını belirterek “Filistin’de cereyan eden soykırımdır” ifadesini kullandı.

Şahali de katıldı

Davetliler arasında bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali de konuşmasında “federal çatı altında eşitlik ve güvenlikle birlikte yaşayabiliriz” dedi.

Gazete AKEL’in 3 gün sürecek 24’üncü kongresinde, partinin beş yıl sonra yapılacak 25’inci kongresine kadar uygulayacağı siyasi kararının şekillendirileceğini yazdı.

AKEL kongresine Hristodulidis hükümetinin ve ELAM’ın kongreye temsilci göndermediği, diğer partilerin de düşük düzeyde temsil edildiği kaydedilen haberde “hükümet” ve AKEL kanatları davet ve katılım konusunda birbirlerini organizasyonsuzluk ve iletişimsizlikle suçladı.

