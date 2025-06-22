Mezuniyet coşkusu yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı mezunları 19 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19.00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Milletvekili Fırtına Karanfil ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora programlarından bin 768 mezun verdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü üniversitelerinden olduğuna dikkati çekerek, LAÜ mezunlarının aldıkları eğitimle kendi ülkelerinin gelişmesinde önemli roller üstleneceklerini söyledi. Yükselen 32. dönem mezunlarını taçlandırdıkları bu özel günde ikinci büyük mutluluğu ve gururu yaşadıklarını belirterek, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin on yılı aşkın bir süredir belirlenen gerçekçi ve doğru hedeflerle uygulanan başarılı stratejiler sonucunda 19 Haziran 2025 tarihinde açıklanan QS 2026 Dünya Üniversiteler Sıralamasında 8467 üniversite içerisinden sıralamaya girmeyi başardığını söyledi. Yükselen, 1501 üniversitenin yer aldığı listeye 851-900 bandından giren LAÜ’nün, sayısı 200’ü aşan Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ilk 11’de yer aldığını ifade etti. Yükselen, bu başarının tüm LAÜ ailesi için çok çalışmanın, azmin ve istikrarın bir ödülü olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Mezun öğrenciler adına konuşan Murat Kanık ve yabancı öğrenciler adına konuşan Aishah Ayomide Mabayoje de çağdaş ve kaliteli eğitim veren Lefke Avrupa Üniversitesi’nden mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirttiler. Kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan akademisyenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından onur konuklarının üstün başarı gösteren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı. Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.



Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025, 00:36