Fanatikler saldırdı

Alithia gazetesi; Türk-Yunan Forumu’nun Yunan üyelerinin geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaretini “Türk-Yunan Forumu Üyeleri Kışkırttı… Tatar’ı Ziyaret Eden Yabancıların Kabul Etmediği Bir Şey Olan, Sahte Devlet Bayrağı İle Fotoğraf Çektirdiler” başlık ve fotoğraf desteğiyle aktardı.

Müslüman ülkelerin KKTC ile doğrudan temas kurmalarını sağlamak için çalışan Türkiye’nin KKTC heyetlerinin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde düzenlenen organizasyonlara katılım sağladığına dikkat çekilen haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Rum yönetimi tutuklamalara devam ederse mutlaka karşılığını görecek” uyarısı ise "tehdit" olarak aktarıldı.

Gazete, Yunan Forum üyelerinin, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret eden “yabancı ziyaretçilerin bile kabul etmediği bir şeyi yaparak, KKTC’nin resmi sembolleriyle poz verdiklerini belirterek, bunun “acı bir izlenim yarattığına” vurgu yaptı.

Fileleftheros “Sahte Devlete Halı Seriyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesine bu sefer de İslam İş Birliği Teşkilatı’nda (İİT) halı serdiğine işaret ederek, bugün İstanbul’da başlayacak 51’incni İİT Dışişleri Bakanları toplantısını da Rum yönetimi aleyhine “yeni emrivakiler için kullanmaya çalışacağını” iddia etti.