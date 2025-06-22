Doğrudan temas kurun

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği üye ülkelerine yönelik ''Kıbrıslı Türklerin doğal haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun açılışında, katılımcılara hitap etti.

Fidan Kıbrıslı Türklerin doğal haklarına destek çağrısında bulundu.

Kıbrıs adasında iki halk ve iki devlet bulunduğunu hatırlatan Fidan, "İslam dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk Devleti, İslam İşbirliği Teşkilatında gözlemci olarak temsil edilmektedir. Ancak ne yazık ki Kıbrıslı Türkler onlarca yıldır kendilerine dayatılan haksız ve insanlık dışı izolasyon altında yaşamaya devam etmektedirler. Tüm üye ülkeleri, Kıbrıslı Türklerin doğal haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz."



Tatar ve Üstel, Fidan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu’nun açılışında yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk milletinin kaderiyle örülmüş, büyük bir mücadelenin içinden doğmuş bir Türk devletidir” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını hedef alan izolasyon politikasına karşı hissiyatımıza tercüman olan çağrısı ve kıymetli destekleri için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Bu milli davada, Anavatan Türkiye ile omuz omuza, tek ses ve tek yürek olarak yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Çağrısı büyük değer taşıyor

Başbakan Ünal Üstel de, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine ilişkin sergilediği kararlı duruşa teşekkür etti.

Üstel, Bakan Fidan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı platformunda yaptığı çağrının, Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonları dile getirmesi açısından son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Açıklamasında, Sayın Fidan’ın İslam dünyasına Kıbrıslı Türklere doğrudan temas kurmaları yönündeki çağrısının da büyük değer taşıdığını belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, her platformda halkımızın hakkını savunan, her fırsatta eşitlik ve egemenliğimizi vurgulayan Sayın Hakan Fidan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer veren Üstel, Türkiye ile aralarındaki gönül ve dava birliğinin bu tür net çıkışlarla daha da pekiştiğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, şunları belirtti:

“Bu vesileyle, şahsım ve halkım adına Sayın Hakan Fidan’a en içten teşekkürlerimi sunuyor, ortak mücadelemizin kararlılıkla süreceğine olan inancımı bir kez daha vurguluyorum.”



Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025, 00:46