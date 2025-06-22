‘Yeni adımlar atacağız’

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "demokrasi ve çözümün parantezini açmak için yönetime geleceklerini" söyledi.

Tufan Erhürman, önceki akşam Ozanköy Spor Kulübü’nde CTP Ozanköy Örgütünün katkılarıyla düzenlenen halk buluşmasında, yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız beş senenin başında açılan kötü parantezi ekim ayında kapatacağız. Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız” dedi.

CTP’nin yönetime Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini oraya taşımak, Kıbrıs Türkünü dünyayla buluşturmak için geleceğini belirten Erhürman, “Elimizden gelen, bu halkın iradesini yönetime getirmektir. Biz bunu yapmaya geliyoruz” dedi.

Halkın hiçbir kesimini ayırmayacaklarının altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığı temsil ettiğini anımsattı.

Erhürman şöyle konuştu:

“Bütün halkı kucaklayacak bir iradeden söz ediyoruz. Nerede doğmuş olursa olsun, annesi babası nerede doğmuş olursa olsun, geleceğini bu topraklarda kurmak isteyen, çocuğunu bu topraklarda yetiştirmeye kararlı olan herkese çağrımız var. Gelin, bu memleketi liyakat ilkesine, adalet ilkesine, eşitlik ilkesine göre birlikte yönetelim. Tüm çocuklarımızı dünyayla buluşturma iradesi çerçevesinde hareket edelim”

Halkın tüm kesimleriyle birlikte bu ülkede hak edilen yönetimi yaratacaklarını belirten Erhürman, “Son beş yılda bize yaşatılanlar bir beş yıl daha yaşatılırsa, çocuklarımızın ve torunlarımızın yüzüne bakamaz duruma gelme riskiyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız beş senenin başında açılan kötü parantezi ekim ayında kapatacağız. Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız” dedi.

