‘Crown Iris’ görevde

Limasol Limanı’ndan yola çıkan “Crown Iris” isimli kruvaziyer gemisinin İsrail’in Aşdod Limanı’na vardığı, sıcak bölgeden tahliye edilen Rum sayısının da 49’a yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, bin 500 civarındaki İsrailliyi taşıyan ilk geminin Aşdod Limanı’na demirlediğini doğruladı.

Haravgi’nin haberine göre; İran ile çıkan savaş yüzünden 100-150 bin civarında İsraillinin yurtdışında mahsur kaldığı bilgisi verildi. İsrail Ulaştırma Bakanlığı’nın “Güvenli Dönüş” operasyonu çerçevesinde bin 500 dolayındaki İsrailli ile Limasol Limanı’ndan yola çıkan ilk yolcu gemisinin Aşdod Limanı’na vardı kaydedilen açıklamada yolcu gemisinin, güvenlik gerekçesiyle bir İsrail savaş gemisinin gözetiminde yol aldığı kaydedildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı da 5 bin civarındaki İsraillinin de çarşamba ve perşembe günleri havayolu ile ülkeye döndüğünü, uçuşların cuma günü (dün) artmasının beklendiğini açıkladı.

Aynı gazete sıcak bölgeden tahliye edilen Rum sayısının 49’a yükseldiğini, bunlardan 43’ünün İsrail’den, 6’sının da İran’dan Güney Kıbrıs’a ulaştığını yazdı.

Habere göre Rum Ulaştırma Bakanlığı'nın İsrail ve Tahran'dan tahliyeleri Tel Aviv, Tahran, Amman ve Erivan’daki Rum büyükelçilerinin koordinasyonunda karayolu operasyonuyla (İsrail’den Ürdün’e,

İran’dan da Ermenistan’a) gerçekleşti.