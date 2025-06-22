Bagajda sakladı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Bengül Serbülent Gelgeç, önceki gün Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken 161 kilo kaçak etle yakalandı.

Hakkında gümrüksüz mal tasarrufu suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Ele geçirilen 161 kilo etin imha edildiği açıklandı.

Polis memuru, 20 Haziran 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen zanlının aracında gümrük memurları ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, bagajda 161 kilo dana eti tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve emare olarak alınan etlerin belediye ekipleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, etlerin kime getirildiğinin araştırılacağını aktardı. Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını onayladı.