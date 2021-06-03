Sosyal devlet anlayışı

Başbakan Ersan Saner, KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Başkanı Ersin Görsay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre; Saner kabuldeki konuşmasında, hükümet olarak ve sosyal devlet anlayışıyla devlet koruması altında olan ve özel gereksinimli bireylere yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bu hususta daha çok imkan yaratabilmeyi de arzulandıklarını kaydeden Saner bu bağlamda planlanan çalışmalar olduğunu anlattı.



Saner, bu yönde ÖZEV’le ortak çalışma yapmak istediğine de vurgu yaparak en erken zamanda ÖZEV’i ziyaret ederek bu konuda yapılacak çalışmaları yerinde izlemek istediğini kaydetti.Kabulde konuşan Vakıf Başkanı Ersin Görsay ise Başbakan Ersan Saner’e ÖZEV’ in çalışmaları hakkında bilgi verdi.Görsay, ÖZEV’in farklı gelişim gösteren çocuklar için faaliyet sürdüren 16 yıllık bir hayır kurumu olduğuna dikkati çekti.