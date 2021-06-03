Gönüllerince eğlendiler

Girne Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre; etkinlikler kapsamında, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı, Zeytinlik Çocuk Parkı ve Karşıyaka Çocuk Parkı’nda 10.00 -12.00 saatleri arasında İleli Market ve Atakom Ltd. sponsorluğunda çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtıldı.



Dünya Çocuk Günü nedeniyle ayrıca, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda, aynı saatler içerisinde çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, çeşitli atölye çalışmaları yarışma ve müzikli oyunların yer aldığı bir etkinlik düzenlendi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların geleceğin gençleri ve yarınların yöneticileri olacağını belirterek, ülke ve dünya çocuklarının tüm dünya 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliğine kaktı sağlayan herkese teşekkür eden Güngördü, çocukların gelecekte ülkelerin dünyanın yöneticileri olacağını anımsatarak, çocukların ülke, vatan, çevre, hayvan sevgisiyle ve büyüklerine saygılı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.