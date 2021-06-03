Verilen söz tutulacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Mücahitler Derneği Başkanı Hasan Kurumanastırlı’yı kabulünde

yaptığı konuşmada devletten ve egemenlikten vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiği tüm sözlerin arkasında durarak, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün gerekliliğinin Cenevre’de tüm ilgili taraflara anlatıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dayatılmak istenen, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak bir çözüm olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi geleceğini tayin etme hakkının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin, eşitliği ve kendi egemenliği altında yaşayacağı iki devletli bir çözümü öngören sürecin sürdürülmesi durumunda adil ve kalıcı bir antlaşmaya ulaşılabileceğini belirtti.

KKTC Sulama İletim Tüneli projesinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek proje sayesinde bir hayalin gerçek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu’dan gelen suyla üretimin daha da artacağını vurgulayarak ekonominin ivme kazanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleşen altyapı yatırımlarıyla tarım, sanayi, turizm ve yüksel öğretim sektörlerinin büyümeye devam edeceğini kaydetti.

“Çalışmalar meyvesini verecek”



Kıbrıs Türkü’nün yıllardır yürüttüğü milli davaya, Genç Mücahitler Derneği’nin, ataları gibi sahip çıkarak destek vermesi temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek yürütülen çalışmaların gelecekte meyvesini vereceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Hüdaverdi’yi kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi’yi kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, görüşmede, salgın sürecinin ekonomiye yansımaları ve salgın sonrası ekonominin güçlendirilmesi ile ilgili fikir alışverişi yapıldı ve vergi konuları ele alındı.

Ekonomi, Saray’da masaya yatırıldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’la ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yarattığı etkilere karşı alınan önlemler ile yaşanan ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, KKTC ekonomisi ile ilgili 2021 yılına yönelik beklentiler ele alındı.

Görüşmede son günlerde Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının finansal istikrara etkileri hususunda fikir teatisinde bulunuldu.