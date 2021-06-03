Kararlılık sürecek

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun dün yaptığı toplantının ardından yayımlanan bildiride Kıbrıs’la ilgili bir karara yer verildi.

Bildirinin 3’üncü maddesinde Türkiye’nin, Kıbrıs’ta egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceği kaydedildi.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında beş saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Türkiye’nin, Kıbrıs meselesinin nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceğine dikkat çekilen bildiride, “Bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına matuf her türlü tedbiri almaya devam edeceği ifade edilmiştir.” denildi.



Bildiride, “Ege ve Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir” ifadelerine de yer verildi.

TATAR Twitter’da paylaştı, teşekkür etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından MGK kararlarını paylaştı ve Kıbrıs’la ilgili 3’üncü maddeye dikkat çekti.

Tatar paylaşımında “Milli Güvenlik Kurulu’nun Kıbrıs davamıza verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC her zaman birlikte yoluna devam edecektir” dedi.

