Son durak Kıbrıs

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve AB ile olan temaslarını tamamladığı, Kıbrıs’a ne zaman geleceği konusunda ise bilgilendirmenin beklendiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un bu konudaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Papadopulos, Lute’un geçtiğimiz perşembeden pazara kadar Atina’da bulunduğunu, geçtiğimiz gün ise Ankara’da olduğunu söyledi.

Papadopulos, Lute’un Kıbrıs’a ne zaman geleceği konusunda kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini ifade etti.

Papadopulos, Lute’un Atina’da İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ajay Sharma ve AB temsilcileri ile Kıbrıs sorununu ele alma fırsatı bulduğunu ifade etti.



Gazete aynı haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme konusunda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verdiğini yazdı.

Raab’ın hayal kırıklığı

Alithia gazetesine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa yönelik gayriresmî konferansta, müzakerelerin yeniden başlaması için ortak bir zeminin bulunamaması konusundaki “hayal kırıklığını” ifade etti.

Raab açıklamasında BM himayesinde taraflar arasında gayriresmî müzakere yapılması perspektifine yönelik memnuniyetini de dile getirdi.

Raab bu açıklamayı Birleşik Krallık Kıbrıs Göçmenler Birliği Başkanı Leonida Leonidu tarafından gönderilen mektuba verilen yanıt içerisinde yaptı.

Raab mektuba yönelik yanıtında ayrıca Cenevre görüşmesi sırasında taraflara, Kıbrıs sorununa BM parametrelerinde çözüm bulunması için “esneklik ve uzlaşma” çağrısı yaptığını da anımsattı.

Raab, Birleşik Krallık’ın, 1974 sonrasında tüm Kıbrıslıların karşı karşıya kaldıkları zorlukları bildiğini ve tüm Kıbrıslıların faydasına olacak bir çözümün bulunması için BM sürecini destekleme taahhüdünü sürdürdüğünü de ifade etti.