Güneyde vaka sayısı 910’a yükseldi

Güney Kıbrıs’ta dün 3 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Son 24 saatte bin 794 test yapıldığı, vaka sayısının 910’a çıktığı belirtildi.

Rum haber kaynakları, güneyde Covid-19 salgınının yatay seyrini sürdürdüğünü, son 24 saatte yapılan bin 794 test sonucunda 3 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada ise 3 yeni Covid-19 tespiti ile birlikte toplam pozitif vaka sayısının 910'a çıktığını belirtti.

Daha önce teyit edilmiş vakaların takibi sonucu 120 test yapıldığı, bu testlerde olumsuz bir vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında toplam 286 testten de hiçbir olumsuz vaka belirlenmediği açıklandı. Son birkaç gün içinde yurt dışından dönen toplam 224 kişiye yönelik testlerden negatif sonuç alındığı bildirildi.

Özel bir girişimde toplam 416 laboratuvar testi yapıldığı, 1 Covid-19 pozitif vakası görüldüğü kaydedildi. İçecek ve gıda perakende sektörünün yanı sıra şantiyelerde çalışan 868 kişiye test yapıldığı, tümünün sonunun temiz çıktığı açıklandı.

