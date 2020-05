Merit personeline Covid-19 eğitimi verdi

Normalleşme sürecinin başlamasıyla 2 aydır kapalı olan oteller açılmaya hazırlanıyor. Merit Crystal Cove Hotel’de bu kapsamda önlemler almaya başladı. Merit Crystal Cove Hotel, önlem çalışmalarına personel eğitimi ile başladı. Çalışanlarına, Metin Erduran Laboratuvarı işbirliğiyle Gıda Mühendisleri Sıdıka Can ve Doğan Orhan tarafından Covıd -19 eğitimi veren Hotel yönetimi, bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Merit Crystal Cove Hotel tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Otelciler Birliğinin izlemiş olduğu yol haritası ile KKTC Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan manifestolar neticesinde Merit Crystal Cove Hotel olarak önlemler alınmaya başlandığı belirtildi.

Ülke ve toplum olarak bir an önce normale dönmenin herkesin isteği olduğunu belirten otel genel Müdürü Ercan Turhan da ilk günden beri alınan önlemlerin üst düzeyde olduğunu ve ilerleyen günler içinde de önlemlerin daha da içselleştirileceğini ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pandemi sürecini başarılı bir şekilde atlatan adamızda normalleşme sürecine girilmesiyle Merit Crystal Cove Hotel yönetimi önlem çalışmalarına personel eğitimi ile başladı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı eğitimde Merit personeli ,bu süreci çok daha iyi atlatabilmek ve ileriki dönemde Sağlık Bakanlığı’nın da yayınlamış olduğu koşullara uygun olarak hizmet verebilmek için Metin Erduran Laboratuvarı işbirliğiyle Gıda Mühendisleri Sıdıka Can ve Doğan Orhan tarafından Covıd -19 eğitimi aldı.

100’erli gruplar halinde üç gün sürecek olan eğitimde; Corona hastalığının, belirtilerinin, pandemi ve pandeminin seyri ile ilgili bilgi veren Gıda Mühendisleri işletme içinde uyulması gereken kurallar ve önlemler hakkında yaklaşık 4 saat süren eğitimin ilkini otelin Kongre merkezinde gerçekleştirdi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hazırlanan kongre merkezine tüm personel ateş ölçümü yapılarak ve eldiven ile maske verilerek salona alındı.”