Nakdi kefalet 15 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bahçesinde çalıştırdığı Sri Lanka uyruklu 30 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Saraç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Genç kadına önce sözlü tacizde bulunduğu, ardından iki kez tecavüz ettiği belirtilen zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde cinsel ilişkiyi kabul ettiği ancak zorlama olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Adli Şube’de görevli polis memuru Arif Toroslu, zanlının 7 Mayıs 2020 tarihinde, yanında çalıştırdığı Sri Lanka uyruklu kadını, bahçede bulunan yardımcı ev içerisinde, sıkıştırıp İngilizce olarak “I love you” dedikten sonra saldırıya geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının kadına zorla sarılıp dudağından öptüğünü, göğsünü sıktığını, boynunu bastırarak cinsel organını ağzına almasını sağladığını belirtti.

Zanlının tüm bunların ardından kadına tecavüz ettiğini kaydeden polis, şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde kadın ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettiğini ancak zorlama olmadığını öne sürdüğünü belirtti.

Toroslu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin,100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.