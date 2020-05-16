‘Kapılar açılsın’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği yanıt mektubu ve mektupta, sağlık konusu istikrar kazanır kazanmaz, iki liderin geçiş noktalarının yeniden açılması için düzenlemelerde mutabakata varmalarını beklediğini ifade etmesi, dünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

Politis gazetesi “Sınır Kapılarının Ortak Kararla Açılması - Guterres’ten Geçiş Noktaları Konusunda Akıncı ve Anastasiadis’e Mesaj” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, BM’nin, sınır kapıları konusunda gerek Kıbrıs Türk, gerek de Rum tarafına net mesaj gönderdiğini yazdı.

Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik yanıt mektubunda, sağlık konusu istikrar kazanır kazanmaz, iki liderin geçiş noktalarının yeniden açılması için düzenlemelerde mutabakata varmalarını beklediğini ifade ettiğini belirten gazete, bu tezin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın hazırladığı raporda da kayda geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde, raporun, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmeler çerçevesinde, 10 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyine sunulacağı da belirtildi.

Rapor taslağının Haziran ortalarında hazır olacağı ve temel noktalarının askeri meselelerle ilgili doğrudan iletişim mekanizmaları, sınır kapıları ve ara bölgedeki olaylar olacağı ifade edildi.

Gazete iç sayfadan “Rapor Hazırlanıyor - Pandemi UNFICYP’le İlgili Zaman Takvimini Etkilemiyor” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde de, sınır kapılarının, UNFICYP’in görev süresinin önümüzdeki Temmuz ayında uzatılması ışığında, Spehar’ın raporunda yer alacağını yazdı.

Rapor üzerinde çalışılıyor

UNFICYP içerisindeki çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü yazan gazete, Spehar’ın ise, BM Genel Sekreterinin 10 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyine sunacağı ve Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonuyla ilgili olacak olan raporunda yer alacak olan noktalar ve veriler konusunda, yakın çalışma arkadaşlarıyla çalışmakta olduğunu belirtti.

İlgili karar uyarınca UNFICYP’in görev süresinin 31 Temmuz’da yeniden uzatılması gerektiğini belirten gazete, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının ise (ΒΜ Genel Sekreterinin raporu ile ilgili kararda istenenlerle ilgili) kendi katkıları ve faaliyetleri konusunda, BM’ye teslim edecekleri belgeler hazırlamaları gerekeceğini ifade etti.

Bütün bunlar temelinde, Spehar’ın, dahil edilecek olan tüm hususların yer alacağı rapor taslağını, bir ay içerisinde yani Haziran ortasına kadar hazırlaması gerekeceğini kaydeden gazete, Spehar’ın ilk kez BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin bilgilendirmesi için New York’a gitmeyeceğini, çünkü koronavirüs salgını yüzünden bütün çalışmaların, Lefkoşa’dan yapılacak telekonferanslarla gerçekleştirileceğine dikkati çekti.

Gazete “arka plana, aynı zamanda geçtiğimiz Ocak ayında UNFICYP’in görev süresinin uzatılması sırasında BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında New York’ta şekillenen sahneye bağlı olarak, önümüzdeki Temmuz ayının tuzaklar gizlediğinin savunulabileceğini” de öne sürdü.

Bu unsurun, Kıbrıs sorunuyla ilgili neredeyse bütün konularda gözlemlenen durgunluktan kaynaklanmakta olduğunu belirten gazete, askeri konularda doğrudan işbirliği mekanizması, koronavirüs yüzünden kapalı olan sınır kapıları ve ileri sürülen “bölgedeki yasadışı Türk faaliyetleri” yüzünden Doğu Akdeniz’de artan gerilime atıfta bulunarak, bütün bunların raporun odaklanacağı temel noktalar olacağını ekledi.

