Evinde uyuşturucu, 3 tabanca ve eski eserler bulundu

Suna ERDEN

Girne’de bağlı Doğanköy’de 20 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda evinde silahlar, mermiler, eski eserler ve define arama aletleri bulunan polis memuru Ziya Düşünmez ile suç ortağı Cüneyt Sığırcı hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki sanık 18’er ay hapse mahkum edildi. Kararda sanık Düşünmez’in ruhsatsız silah ve mermi tasarruf ettiği belirtildi. Sığırcı’nın ise Düşünmez’in evinde bulunan silah ve mermileri ülkeye ithal ettiği kaydedildi.

Ağır ceza heyeti, 20 Haziran 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Düşünmez’in evinde arama yapıldığını belirtti.

Heyet, yapılan aramada 1 adet Sig Sauer marka 9 mm çapında tabanca, 1 adet Glock Austria marka tabanca ve 1 adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 2 gram uyuşturucu, 25 adet eski eser, 7 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, eski eser aramak için kullanıldığına inanılan 4 adet metal çubuk ve bir adet mikro kamera bulunarak emare olarak zapt edildiğini anımsattı.

Heyet, tutuklanan Düşünmez’in cep telefonunda yapılan incelemede Cüneyt Sığırcı’ya ulaşıldığını belirtti.

Türkiye’den getirmiş…

Heyet, Düşünmez’in ifadesinde ise silah ve mermileri Türkiye’den Cüneyt Sığırcı aracılığı ile ithal ettiğini kabul ettiğini bildirdi.

Heyet, aranan şahıs ilan edilen Cüneyt Sığırcı’nın 8 Eylül 2019 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığını anımsattı.

Heyet, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup 18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.



Ne olmuştu?

Doğanköy’de 20 Haziran 2019 tarihinde Ziya Düşünmez’in evinde yapılan aramada bir adet Sig Sauer marka 9 mm çapında tabanca, bir adet Glock Austria marka tabanca ve bir adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri olan bir adet sarma sigara, 25 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, 7 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, 4 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Golden King DPR model kameralı elektronik me detektörü ve Ziya Düşünmez’e ait JE 957 plakalı aracın bagaj kısmında ise eski eser aramak için kullanıldığına inanılan 4 adet metal çubuk ve bir adet mikro kamera bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Sığırcı da 3 ay sonra ülkeye giriş yaparken tutuklanmıştı.