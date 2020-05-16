Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Kovid-19’la başarılı bir mücadele verildiğini belirterek, 25 gündür ülkede herhangi bir vaka görülmediğine dikkati çekti.

Başbakan Tatar, ikinci bir salgın tehdidi olması durumunda hem hükümet hem de halk olarak virüse karşı daha hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Tatar, Kovid-19’la mücadele ve ekonomiyi kalkındırma çabalarıyla ilgili BRT özel yayınında değerlendirmelerde bulundu.

“Eğer ikinci bir dalga geldiğinde halledebiliriz düşüncesindeyim” diyen Tatar, “artık çok daha güvenli bir noktadayız” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Birinci dalga oldu mu ki, ikinci dalga olsun? Kaldı ki pek çok şeyi yaptık bu süreçte. Devlet hastanemizde 170 tane pandemi için yatak hazır. Bunun yanında Girne Amerikan hastanesi satın alındı. 160 yatağı var. Projesi hazır. İhaleye çıkma noktasında. 3-4 aya kadar modern yatağa sahip olacak. Pandemi hastanesi de olabilir. Türkiye tecrübe kazandı. Öyle bir dalgada Türkiye yanımızda olacak. Takviyesi olur. Önceden bu kadar rahat değildim. Tamamen yalnızdık. Cumhurbaşkanlığının konuşmaları ve o dönemde uykusuz geceler yaşadık. Çok daha güvenli noktadayız. Öyle bir dalga geldiğinde halledebiliriz düşüncesindeyim.”

Pile ve cenazeler konusu

Başbakan Tatar Pile ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak Bakanlar Kurulu’nun Pile ile ilgili henüz net bir karar üretmediğini ifade etti. Bölge halkının Rum tarafı ile temas halinde olmasından dolayı bulaş riskinin yüksek olduğunu dile getiren Tatar, Pile ile ilgili çok ciddi düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Ekonomiyi canlandırma çalışmaları ve türkiye

Başbakan Tatar hükümetin ekonomiyi canlandırmak için çalışmalarının sürdüğünü de belirterek, hükümetin bugüne kadar aldığı tedbirler, Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı temaslar ve Merkez Bankası’nın piyasaya süreceği bir buçuk milyar ile ekonominin canlanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Tatar, “bizim bütçeye bağlı kalmamız lazım. Bir takım kaynak arayışlarımız var. Şu anda sürecin nasıl gideceğini bilmiyoruz ama ben inanıyorum ki Haziran ayından sonra toparlanma olacaktır, bir takım yol haritaları belli olmaya başladı. İç borçlanma yöntemiyle bu süreci yöneteceğiz” dedi.

Kesintiler geri ödenecek

Başbakan Tatar Türkiye ile 2020 yılı için ekonomik ve mali protokol çalışmalarının devam ettiğini de belirti.

Kapalı olan işyerlerinde çalışanlara 1500 TL ücret desteğinin devam edeceğini de belirten Başbakan Tatar bu süreçte işverenden işten durdurmama yönünde talepte bulunduklarını kaydetti.

Başbakan Tatar yapılan kesintiler konusunda ise geri ödeme konusunda net bir tarih vermenin zor olduğunu ancak kesintilerin kesinlikle iade edileceğini söyledi.

Maraş konusu ve normalleşme süreci

Başbakan Ersin Tatar açılım süreci ve bundan sonrası ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

“Hayat devam ediyor. Hayat normalleşmeye başladı. 2 ay Başbakanlıktan çıkmadım. 40’tan fazla Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı” diyen Tatar, artık yeni projelere hazır olunması gerektiğini kaydetti.

Tatar, “KKTC’yi ekonomik ve sosyal bakımdan geliştirmemiz lazımdır. Bu pencereden baktığımızda Maraş’ı görüyoruz. Başbakanlıkta komisyon oluşturdum. Maraş’ın imarıyla ilgili neler yapabiliriz. Maraş’ın büyük bölümü açık. Kapalı kısımda nasıl adımlar atılabilir. Hükümet olarak ileriki dönemde nasıl adım atılacak.” Şeklinde konuştu.