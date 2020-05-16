Test'lerin tümü temiz çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 404 test yapıldı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Coronavirüssüz 28 gün geride kalırken, şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 108’de kaldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise 30 bin 25’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 404 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, son yapılan Covid-19 testlerinin ülke genelinde gıda sektörü çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Pilli, KKTC’de yapılan toplam test sayısının 30 bin 25 olduğunu belirterek, şu anda hastanelerde tedavi gören bir vaka olmadığını ifade etti.

Eğer vaka saklamışsak ben görevi bırakırım

Bu arada Pilli, ülkede Coronavirüs vakası olduğuna ancak Sağlık Bakanlığı’nın bunu sakladığına dair sosyal medyada iddialar yer aldığını belirterek, “Eğer vaka saklamışsak ben görevi bırakırım. Tek bir vaka bile saklanmamıştır. Ama bu yorumlar, gerçek dışı söylemler haddini aşmıştır. Toplumu paniğe sokmaktadır” dedi.

Pilli, dün sabah İlker Yaşaroğlu isimli kişinin Facebook paylaşımında “Ben Covid-19 hastasıyım. Ben tedavi görürken başka hastalar da vardı, virüs ülkede bitmedi” paylaşımı üzerine yasal işlem başlattığını açıkladı.

Hastanın, akciğer enfeksiyonu nedeniyle göğüs hastalıkları bölümünde yatılı tedavi gördüğünden bahseden Pilli, söz konusu paylaşımı yapan kişinin doktoruyla görüştüğünü ve kendisine yapılan PCR testinin negatif çıktığı bilgisine ulaştığını söyledi.

Pilli, halkı galeyana getiren ve yalan haber yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacağını açıkladı.