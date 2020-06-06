Dünya genelinde can kaybı 393 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 702 bin 835’e ulaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 393 bin 224 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 252 bin 376 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 57 bin 235 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Hindistan

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 9 bin 851 oldu. Son 24 saatte 273 kişi yaşamını yitirirken, Covid-19'dan can kaybı 6 bin 348'e ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 348'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 9 bin 851 vaka kayda geçerken bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde Coronavirüsü salgını nedeniyle 357 kişi hayatını kaybetti, bin 650 yeni vaka tespit edildi. Ülkede ölü sayısı 40 bin 261'e yükselirken, vaka sayısı da 283 bin 311 oldu. Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir gün içinde 207 bin 231 Coronavirüsü testinin uygulanmasıyla birlikte ülkede toplam test sayısı 5 milyon 214 bin 277’ye çıktı.



Rusya

Rusya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 449 bin 834'e, ölü sayısı 5 bin 528’e yükseldi. Son 24 saatte 8 bin 726 Coronavirüs vakası yaşanırken, 144 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 726 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 449 bin 834'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 144 artarak 5 bin 528’e, iyileşen sayısı 8 bin 57 artarak 212 bin 680'e çıktı. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı ilk defa yüzde 2'nin altına düşerek yüzde 1,98 oldu. Yeni vakaların yüzde 37,1'inde semptom görülmedi.

Son 24 saatte 320 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyondan fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, 317 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Filipinler

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 24 saatte 634 Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 984'e yükseldi.

Ülkede, bir günde tespit edilen 634 yeni Covid-19 vakası ile toplam vaka sayısı 20 bin 382'ye çıktı. Filipinler'de şimdiye kadar Covid-19 bulaşan 4 bin 248 kişi de iyileşti.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 816 artarak 12 bin 545’e yükseldi. Ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 442 artışla 105 bin 680’e ulaştı.

Çin ve Güney Kore

Yeni tip Coronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 5, Güney Kore'de 39 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 5 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı belirtildi.

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 39 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de ise Covid-19 vaka sayısının 11 bin 668'e yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede Covid-19'a yakalanan 10 bin 506 kişi iyileşirken, 889 aktif

Covid-19 vakası bulunuyor.

İran

İran, son 24 saatte tespit edilen yeni Coronavirüsü vaka sayısının 3 bin 574 olduğunu açıkladı. Dünkü vaka sayısının, salgın başladığından beri 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianuş Cihanpur, son 24 saatte 59 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının da 8 bin 71 olduğunu belirtti.

İran’daki toplam vaka sayısının 164 bin 270’e ulaştığı açıklanırken, ülkede şimdiye kadar 1 milyon 19 bin 362 test yapıldığı ifade edildi.

