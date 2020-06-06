5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ve yönetmenliği Türkiye’nin önemli belgesel yönetmenlerinden Fatih Orbay tarafından yapılan Kuzey Kıbrıs’ın Kuşları (Birds of North Cyprus) belgeselinin prömiyeri gerçekleşti.

Etkinlikte ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve genç oyuncular Kayla Adataş ve Tuna Şahin’in rol aldığı kamu spotu da gösterildi.

Yapılan açıklamaya göre, sivil toplum örgütlerinden çok sayıda davetlinin ve birçok gazetecinin katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı’ndaki gösterimde yaptığı konuşmada çevre sorunlarının gelinen aşamada küresel boyutta ele alınması zorunluluğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, dünyayı kurtaracak olanın “temiz düşünmek” olduğunu belirtti.

Etkinliğe video konferans yoluyla katılan yönetmen Fatih Orbay, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen belgeselin, Kuzey Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğini göstermek açısından önemine dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 11:37