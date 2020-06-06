Eleştirilere yanıt verdi

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile yapılan antlaşmayla bütçede bir rahatlama olduğunu belirterek, “Ekonomi rahatlatılacak” dedi.

Tatar, Türkiye ile anlaşma içerisinde yer alan projelerin finansmanının AB projelerinin finansmanından hiçbir farkı olmadığını belirterek, ülkeye gelecek bürokratların da projeleri takip etmek adına burada bulunacaklarını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, önceki akşam Başbakanlık’tan yayınlanan televizyon programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı, güncel konularda açıklamalarda bulundu.

Ekonominin toparlanması için de 15 Haziran’da ikinci paketi açıklayacaklarını hatırlatan Tatar, bunun hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Tatar, “Bu anlaşmayla birlikte bütçede bir rahatlama oldu. Türkiye’nin verdiği destekle istikrar bakımından büyük bir başarı elde ettik. Ekonomide de istiktarı yakalayarak bütün sektörler bir süre içerisinde toparlanabilecektir. Ekonomide çok büyük tahribat olmayacağına inanıyorum ama bu demek değildir ki özel sektörde kayıplar yok. Bir döngü var maliyenin gelirlerinde de toparlanma vardır” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir işsizlik sorunu olmayacak”

Başbakan Tatar, yaşanan krizden dolayı ülkede büyük bir işsizlik sorunu olacağına inanmadığını da ifade ederek, krizi iyi yönettiklerini, krizin başından itibaren işsizlik olmaması için özel teşebbüslerle de istişare halinde olduklarını ve bu noktada teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.

İş yerlerine, özel teşebbüslere “çalışanlarınızı işten çıkartmayınız bu kişilere yeniden ihtiyacınız olacak” çağrısında bulunan Tatar, işverenlerin kısmi düzenlemelerle çalışanlarını muhafaza etmeye çalıştıklarını aktardı.

“İngilizlerin ilgisi var”

“Biz bu işi iyi yönettik. KKTC’nin cazibesi artmıştır ” görüşünü vurgulayan Tatar, ülkenin turizm açısından ilgi göreceğine inandığını ayrıca internet üzerinden ciddi konut satışı olduğunu özellikle İngilizlerin KKTC’ye ilgisinin olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, yurtdışında yaşayan yabancılar ile KKTC vatandaşlarını da ülkeye çekebilmek adına bazı muafiyetlerin düşünüldüğünü ifade ederek, ülkede ev fiyatlarının da çoğu bölge ülkelerine göre daha cazip olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Tatar, yabancıların 4 ev ve bir dükkan almasının da önünü açtıklarını söyledi.