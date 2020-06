Karantina Ücreti 4 bin 400 TL

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim görenlerin 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelişlerinde karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp KKTC’de ikamet edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Amcaoğlu, öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını vurguladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, 29 Mayıs tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ülkeye 8 Haziran’dan sonra gelecek olan yabancı uyruklularla ilgili yaptığı açıklamanın uygulanma şekliyle ilgili ek bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu kaydetti.

Hesap numaraları açıklandı

Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın belirtilen hesap numaralarına yatırılması, dekontunun ise KKTC temsilciklerine ibraz edilmesi gerekiyor.

Karantina ücreti yatırılacak hesap numaraları şöyle:

“TL Hesap No: 40298710-5001; İban: TR290001000860402987105001, USD Hesap No:40298710-5003; USD Hesap No: 40300032-5001 Uban: TR470001000860403000325001; Euro Hesap No: 40298710-5002 Uban:TR020001000860402987105002; GBP Hesap No: 40298710-5004 Uban: TR450001000860402987105004.”



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 11:43