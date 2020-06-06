Kıbrıslı Türklerin cenazeleri aylar sonra yurda getirildi

İngiltere’de hayatını kaybeden ancak Coronavirüs salgını nedeniyle KKTC’ye getirilemeyen 18 kişinin cenazesi aylar sonra ülkeye getirilmeye başlandı. Anavatanlarında defnedilmek istediklerini vasiyet eden 8’i kadın 18 Kıbrıslı Türk’ün cenazeleri gözyaşları içerisinde İngiltere’den uğurlandı.

İngiltere’de Mart, Nisan ve Mayıs aylarından beri morgda bekletilen cenazelerden 6’sı dün havayolu ile KKTC’ye getirildi.

Yolcu uçağı ile getirilen 6 cenaze dün saat 21.15’te Ercan Havalimanı’na ulaştı. Cenazeleri taşıyan uçakla 155 KKTC vatandaşı da ülkeye geldi.

Mersin’den gelecek 12 cenaze ise yarın sabah saatlerinde Gazimağusa Limanı’na ulaşacak.

Cenazelerden 7’sinin Coronavirüs, diğerlerinin ise başka nedenlerden dolayı hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Defin İşlemi

Ülkeye ulaşan cenazelerin bugün toprağa verileceği belirtildi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, İngiltere’den gelecek cenazelerin bakanlıklardan yapılan son değerlendirmeler ışığında bugün defnedileceğini açıkladı.

Dün gece getirilen cenazelerin isimleri;

Erbal Kemal

Erbay Kemal

Nefuk Orhan Kalkun (62)

Şefika Fehim

Suzin Topal

Refika Kadir

Bugün gelecek cenazelerin isimleri;

Salim Hasan (84)

Mehmet Sarı (92)

Leyla Hasan Mustafa (54)

Emete Mustafa (81)

Ahmet Fikri (72)

Adile Misiri(82)

Orhan Misiri (72)

Mustafa Enver (65)

Ayten Derviş (84)

Şonya Kaygan (26)

Hakan Seyyar (49)

Hasan Zort (64)