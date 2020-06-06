Maraş “Bir an önce değil, bugünden açılmalıdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT'ye katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdiği mesajında "Bedeli ne olursa olsun Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin arkasındayız. Kapalı Maraş, KKTC'nin toprağıdır" diye konuştu.

Oktay, Coronavirüs döneminde KKTC'nin başarılı bir süreç geçirdiğini de ifade etti.

Turizm konusunda Türkiye’nin yaptıklarından söz eden Oktay, 10 Haziran’da Türk Hava Yolları’nın yurt dışı seferlerine başlayacağına dikkat çekerek “Bu KKTC için bir fırsattır” dedi.

Reformlar bir an önce tamamlanmalı

"KKTC içerisinde bu süreç içerisinde asla yalnız bırakmayan tek ülke Türkiye'dir" diyen Oktay, "KKTC'de duran sistemi tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, KKTC'ye 2 milyar 288 milyon TL'lik kaynak aktarımı konusunda anlaşma yaptık" ifadesinde bulundu.

"Bütçe açığını kapatarak değil, ancak reel sektör ve altyapı yatırımlarıyla KKTC'yi kalkındırabiliriz. Türkiye'de olduğu gibi yapısal değişikliklerin yapılması lazım" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkede yapısal reformların bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

Rum Kesimi’ne Kapalı Maraş mesajı

Kapalı Maraş'ın durumuna ilişkin bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapalı Maraş KKTC toprağıdır" dedi. Kapalı Maraş'ın büyük oranının vakıf arazisi olduğunu belirten Oktay, "KKTC hükümetinin Maraş adımı ve Doğu Akdeniz konusunda KKTC'nin arkasındayız. Bedeli ne olursa olsun. 45 yıl bir toprak kapalı tutulabilir mi? Kapalı Maraş Kıbrıs'ın ekonomik can damarıydı" diye konuştu.

Türkiye ve KKTC müzakerelerle oyalanamaz

AB'nin Rumları şımarık çocuk olarak yasal olmayan şekilde birliğe üye yaptığına vurgu yapan Oktay şöyle devam etti; "Türkiye ve KKTC'nin Kıbrıs müzakereleri konusunda artık oyalanmayı kabul edemez. Konuşulacak bir şey varsa hemen şimdi konuşalım. Yoksa Maraş'ın bir an önce ekonomiye kazandırılması lazım. Bir an önce olmasında fayda var." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türk halkını yürekten sevdiklerini belirtti.

KKTC için bir fırsat

Turizm konusunda Türkiye’nin yaptıklarından da söz eden Oktay, 10 Haziran’da Türk Hava Yolları’nın yurt dışı seferlerine başlayacağına dikkat çekerek “Bu KKTC için bir fırsattır” dedi.

Türkiye’de turizm konusunda başlatılan uygulamayın detaylarını paylaşan Oktay, yeni sistemin uçtan uca diye özetlenebileceğini vurguladı.

Fuat Oktay Şöyle konuştu:

“Bu sistem Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen bir kişinin bilet alamadan önceki süreçte başlıyor.

Yaptığı yolculuk, geldiğinde testler kontrol, havalimanından kaldığı yere kadar ulaşım, kaldığı oteldeki şartlar, gezeceği yerler hepsini barındırıyor. Bir anlamda turistin de sertifikalandırmasından bahsediyoruz. Olası bir şekilde virüsten etkilendi, her bir turistin ne yapacağı nasıl tedavi edileceği gibi sürecin net çalışıldığı uçtan uca bir sistem çalıştık.

Başbakan Ersin Tatar ile ve ilgili bakanlarla görüşüyoruz. Türkiye’nin tecrübelerinden KKTC’nin de faydalanabileceği şekilde olacak. Türk Hava Yolları 10 Haziran’da KKTC’ye ilk uçuşunu yapacak.

Bu KKTC için bir fırsattır. Hükümetin bunu değerlendirmek için ciddi bir gayreti var.

Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve vermeye devam ediyoruz.”

