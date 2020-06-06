En yüksek artış giyimde

KKTC İstatistik Kurumu, Mayıs ayı hayat pahalılığını yüzde 0.75 olarak belirledi.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nin 2020 Mayıs ayı sonuçlarına göre, hayat pahalılığı, bir önceki aya göre yüzde 0.75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.34 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.64 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 21.49 Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.52, haberleşme anagrubunda yüzde 1.65, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev grubunda yüzde 1.62, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve DiğerYakıtlar’dayüzde 1.61, Eğitim ana grubunda yüzde 0.72, Eğlence ve Kültür’de yüzde 0.58, Alkollü İçecekler veTütün ana grubunda yüzde 0.29, Sağlık ana grubunda yüzde 0.24, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0.19 artış, Ulaştırma ana grubunda yüzde 2.25, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 0.91düşüş meydana geldi.

Öte yandan bir önceki aya göre, endekste kapsanan 398 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 86 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 66.22 Pantolon Yazlık (Kadın İçin), yüzde 57.04 Etek Yazlık (Kadın İçin) ve yüzde 55.77 Tişört Kısa Kollu (Erkek İçin) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 73.19 Dolmalık Biber, yüzde 65.27 Çarliston Biber ve yüzde 60.74 Kabak oldu.

