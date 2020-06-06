Son söz hükümetin

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sınır kapılarının açılması konusunda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin tüm üyelerinin olumlu görüş belirttiğini söyleyerek, hükümetin bu konuda ivedi şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ise KKTC hükümetinin aldığı her türlü kararın bilim kurullarının tavsiyesiyle alındığını, dolayısıyla dünkü toplantının ardından da bilim kurullarına iletilecek bir süreç izleneceğini kaydetti.

Toplantının ardından sırasıyla Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basına açıklamada bulundu.

Akıncı, toplantıda ana gündemin, geçiş kapıları olduğunu, toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yanı sıra İki Toplumlu Sağlık Komitesi Başkanı ve tüm üyelerinin katıldığını söyledi.

Akıncı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin, Rum meslektaşlarıyla yaptıkları telekonferans ve Rum tarafının sunduğu kapsamlı epidemiyolojik rapor ışındaki değerlendirmelerini ve Rum tarafının 8 Haziran’dan itibaren belli birtakım grupların güneye geçişleriyle ilgili öneriyi nasıl değerlendirildiklerini, sağlık perspektifinden dinlediklerini belirtti.

8 Haziran’da hemfikir oldukları mesajı verildi

Tüm üyelerin görüşlerini aktardığını, oy birliğiyle komitenin tüm üyelerinin net duruş sergilediklerini söyleyen Akıncı, “İki tarafın verilerini değerlendirdikleri zaman, iki taraf arasında geçişlerin başlayabileceği ve bunun da 8 Haziran tarihi olabileceği konusunda hemfikir oldukları mesajı verildi” dedi.

Tatar: Güneyde vakalar devam ediyor

Başbakan Ersin Tatar da Güneye geçişler konusunda yeniden toplantı yaptıklarını, Sağlık Komitesi üyelerinin de hazır bulunduğu bu toplantıda bilimsel anlamdaki gerçeklerin değerlendirildiğini belirterek toplantıya konuyu kendi bilim kurullarıyla da görüşüp süreci ona göre değerlendirmek için ara verdiklerini söyledi.

Tatar, Güney Kıbrıs’taki vakaların devam ettiğini ancak İki Toplumlu Sağlık Komitesi uzmanlarının oradaki vakaların da kontrol altında olduğunu dile getirdiğini bunun da kendilerini bir bakıma rahatlattığını söyledi.

Rum tarafı kriterleri belirledi

Öte yandan Rum İçişleri Bakanlığı, yeniden açılması gündemde olan sınır kapılarından geçişlerle ilgili kriterleri açıkladı.

Rum İçişleri Bakanlığı bu temelde geçerli olacak kriterleri de açıkladı.

Sınır kapılarından ilk geçişte kişilerden, en geç 72 saat öncesi yapılmış Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan etmesi istenecek. Bunun ardından da hızlı test uygulamasına geçilecek.

Kıbrıslı Türk işçiler, Güney Kıbrıs’a ilk geçişleri sırasında, işverenlerinden tam adlarını ve Sosyal Güvenlik numaralarını içeren bir çalışma teyit belgelerini sunmasının talep edileceğini açıklayan Rum İçişleri Bakanlığı, bu teyitlerin e-posta ve fotokopi olarak da kabul edileceğini belirtti.

Dillirga bölgesi Pirgo’da daimi ikamet eden ve Güney Lefkoşa’da çalışan kişilerle ilgili durumlarda, yine işverenlerinden tam adlarını ve Sosyal Güvenlik numaralarını içeren bir çalışma teyit belgelerinin talep edileceği ifade edildi.

Öğrenciler sadece Ledra Palace’tan

Güney Kıbrıs’taki okullarda veya akademik kurumlarda öğrenim görenlerin, sadece Ledra Palace geçiş kapısını kullanabileceklerinin ifade edildiği açıklamada öğrencilerin taşınmasının ise öğrencilerin öğrenim gördükleri okul ve kurumların taşımacılık araçlarıyla sağlanacağı belirtildi.