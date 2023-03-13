'Dünyanın akciğerleri'  yavaş yavaş soluyor

Brezilya'da yer alan Amazon Ormanları'nda, Şubat ayında 'ormansızlaşma' rekor düzeye ulaştı. Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün elde ettiği veriler, 322 kilometrekarelik alanda ormanların yok olduğunu gözler önüne seriyor. Dünyanın akciğerleri de olarak bilinen Amazonlar'da Şubat'ta 322 kilometrekarelik ormanlık alan yok oldu.

Geçen yıl şubat ayında 199 kilometrekare alanda ormanların yok olduğu, bu yılın aynı ayındaysa bu oranın yüzde 62 arttığı görüldü.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde bölgede yasadışı ağaç kesimleri, madencilik ve çiftçilerin arazi genişletme çalışmaları nedeniyle ormansızlaşmanın arttığı belirtiliyor.

Amazon İnsan ve Çevre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Amazon'daki ormansızlaşmanın 2022'de daha da arttığı belirtilmişti. Geçen yıl günlük yaklaşık 3 bin futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda, ağaçların kesilerek yok edildiği kaydedilmişti. Yeni Devlet Başkanı Lula da Silva da Bolsonaro yönetimi döneminde Amazonlar'da yok olan ormanlık alanın yüzde 73 arttığını söylemişti.

Dünyanın akciğerleri amazon ormanları

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, 'Dünyanın akciğerleri' olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları, yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun salımını önlüyor.

Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, sekiz ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.