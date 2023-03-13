Konsolosluğa  kayıt yeterli 

Serdar ŞENGÜL

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs’a gelmiş depremzede ailelerin Türkiye’deki oy haklarını kaybetmemeleri adına 14-18 Mart tarihleri arası Gazimağusa ve Lefkoşa’daki TC konsolosluklarına başvurabileceklerini söyledi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen depremzede çocuklara yönelik ‘Elim Sende’ etkinliklerinin ikincisine eşi Birgül Feyzioğlu ile birlikte katılan Büyükelçi Feyzioğlu, Diyalog’a yaptığı açıklamada çocukların yüzünü güldürmenin ve ailelerine moral olmanın gereğine dikkat çekti.

Kıbrıs’a gelmiş depremzede ailelerin Türkiye’deki oy haklarını kaybetmemeleri adına 14-18 Mart tarihleri arası Gazimağusa ve Lefkoşa’daki TC konsolosluklarına başvurabileceklerini ve kayıtlarını yaptırabileceklerinin altını çizen Feyzioğlu, aynı başvuruların E-devlet vasıtasıyla da yapılabileceğini hatırlattı. Depremzedelerin KKTC’deki misafirlikleri devam ettikçe bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Feyzioğlu, KKTC’nin TC için kardeş vatan olduğunu ve deprem dolayısıyla adada olanların buradan ayrıldıkları zaman “ben kardeş vatanımdaydım” demelerini ve güzel duygularla ayrılmalarını istediklerini kaydetti. Feyzioğlu “Elim Sende” etkinliklerini takip eden basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirme adına önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek teşekkür etti.

Birgül Feyzioğlu: ‘Elim sende’ diyoruz

Büyükelçi Feyzioğlu’nın eşi Birgül Feyzioğlu da “Depremzede anne ve çocuklarımızın yanındayız” dedi.

Birgül Feyzioğlu, “Depremzede ailelerimizin ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak bizim görevimiz. Bu doğrultuda maddi ve manevi tüm gücümüzle ‘Elim sende’ diyoruz. Çocuklarımıza masal okuyan ablalar var oldukça renkli geçiyor, kurulan oyun alanlarıyla da çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de gönüllerince eğlenebiliyor. Onların yüzünde mutlu olduklarını görebilmek oldukça kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 10:31