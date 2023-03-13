Kara kapılarının önemini bilelim

Esengül AYKAÇ

Turizm Dairesi tarafından yayınlanan rakamlar kara sınır kapılarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde bir milyon 461bin kişi Ercan Havaalanı’ndan, giriş yaparken, sınır kapılarından ülkeye gelenlerin sayısı ise 7 milyona yaklaştı. Aradaki fark sınır kapılarından ülkeye daha fazla turist geldiğini gözler önüne sürdü. Yeni kapıların açılması ve muhaceret işlemlerinin kolaylaşması halinde bu sayının daha da artacağı belirtiliyor.

Giriş sayıları 7 milyona yaklaştı

Turizm Planlama Dairesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; 2022 yılında Ercan’dan ülkeye giriş yapanların sayısı bir milyon 461bin kişi oldu. Ercan’dan giriş yapan yolcuların 32 bin 442’sini Rusya’dan, 31 bin 450’si İran’dan, 27 bin 800’ünü de Almanya’dan gelenler oluşturdu. İngiltere’den gelen yolcu sayısı ise 24 bin 167 oldu.

Sınır kapılarından girişler ise 7 milyona yaklaştı. Lefkoşa’nın Metehan ve Lokmacı kapılarının yanı sıra Beyarmudu, Derinya ve Yeşilırmak’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapanların sayısı 6 milyon 578 bin 930 oldu. Sınır kapılarından giriş yapanların 2 milyon 835 bin 496’sını Güney Kıbrıs vatandaşları oluşturdu.

Güneyden kuzeye gelen İngiliz uyruklu yolcu sayısı ise 282 bin 237 oldu. İngilizleri 24 bin 33 kişiye Yunanistan vatandaşları izlerken, 162 bin 481 sayısıyla Bulgaristan dördüncü sırada yer aldı.

Ocak-Aralık 2022 döneminde KKTC'ye kara kapıları yoluyla giriş yapan yabancıların dağılımı

ABD: 21 bin 918

Almanya: 100 bin 127

Arnavutluk: 2 bin 224 Avusturalya: 7 bin 7

Avusturya: 14 bin 743

Belçika: 11 bin 563

Bosna-Hersek: Bin 424

Bulgaristan: 162 bin 481

Danimarka: 12 bin 308

Çin: 9 bin 243

Çekya: 20 bin 41

Finlandiya:6 bin 350

Fransa: 42 bin 809

GKYR: 2 milyon 835 bin

Hindistan: 7 bin 446

Hollanda: 18 bin 93

İngiltere: 282 bin 237

İran 7 bin 167

İrlanda: 10 bin 511

İspanya: 17 bin 800

İsrail: 78 bin 209

İsveç: 18 bin 418

İsviçre: 7 bin 605

İtalya: 48 bin 775

Kanada: 6 bin 188

Letonya:12 bin 115

Lübnan: 16 bin 902

Macaristan:23 bin 390

Moldovya:7 bin 223

Norveç: 9 bin 534

Pakistan: 6 bin 345

Polonya:71 bin 362

Romanya: 154 bin 45

Rusya: 59 bin 823

Slovakya: 49 bin 126

Slovenya: 3 bin 667

Suriye: 997

Ukrayna: 33 bin 456

Ürdün: 8 bin 942

Yunanistan: 247 bin 33

Diğer: 177 bin 880

Ocak-Aralık 2022 döneminde KKTC ve TC uyruklu vatandaşlar hariç KKTC'ye hava yoluyla giriş yapan yolcuların uyruklara göre dağılımı

ABD: 5 bin 470

Almanya: 27 bin 800

Arnavutluk: 234

Avusturalya: 880

Avusturya: bin 227

Azerbaycan: 4 bin 298

Belçika: 3 bin 87

Beyaz Rusya: 4 bin 594

Bulgaristan: bin 716

Çekya: 293

Çin: bin 504

Danimarka: bin 843

Estonya: 262

Fas: bin 796

Finlandiya: bin 694

Fransa: 5 bin 715

Gürcistan: bin 307

Hindistan: bin 31

Hollanda: 3 bin 57

Irak: 6 bin 132

İngiltere: 24 bin 167

İngiltere (Kıbrıslı Türk): 10 bin 671

İran: 31 bin 450

İrlanda: 898

İspanya: 717

İsrail: bin 365

İsveç: 3 bin 33

İsviçre: bin 63

İtalya: bin 925

Kanada: bin 224

Kazakistan: 12 bin 379

Kırgızistan: 2 bin 749

Letonya: 486

Lübnan: 2 bin 311

Macaristan: 254

Makedonya: 281

Moldovya: bin 346

Norveç: 852

Pakistan: 8 bin 826

Polonya: 652

Romanya: bin 560

Rusya: 32 bin 442

Slovakya: 199

Slovenya: 399

Suriye: 2 bin 711

Türkmenistan: 4 bin 570

Ukrayna: 8 bin 410

Ürdün: 6 bin 809

Yunanistan: bin 216

Diğer: 58 bin 486

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 10:38