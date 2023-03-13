Kara kapılarının önemini bilelim

Esengül AYKAÇ
Turizm Dairesi tarafından yayınlanan rakamlar kara sınır kapılarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde bir milyon 461bin kişi Ercan Havaalanı’ndan, giriş yaparken, sınır kapılarından ülkeye gelenlerin sayısı ise 7 milyona yaklaştı. Aradaki fark sınır kapılarından ülkeye daha fazla turist geldiğini gözler önüne sürdü. Yeni kapıların açılması ve muhaceret işlemlerinin kolaylaşması halinde bu sayının daha da artacağı belirtiliyor.
Giriş sayıları 7 milyona yaklaştı
Turizm Planlama Dairesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; 2022 yılında Ercan’dan ülkeye giriş yapanların sayısı bir milyon 461bin kişi oldu. Ercan’dan giriş yapan yolcuların 32 bin 442’sini Rusya’dan, 31 bin 450’si İran’dan, 27 bin 800’ünü de Almanya’dan gelenler oluşturdu. İngiltere’den gelen yolcu sayısı ise 24 bin 167 oldu.
Sınır kapılarından girişler ise 7 milyona yaklaştı. Lefkoşa’nın Metehan ve Lokmacı kapılarının yanı sıra Beyarmudu, Derinya ve Yeşilırmak’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapanların sayısı 6 milyon 578 bin 930 oldu. Sınır kapılarından giriş yapanların 2 milyon 835 bin 496’sını Güney Kıbrıs vatandaşları oluşturdu.
Güneyden kuzeye gelen İngiliz uyruklu yolcu sayısı ise 282 bin 237 oldu. İngilizleri 24 bin 33 kişiye Yunanistan vatandaşları izlerken, 162 bin 481 sayısıyla Bulgaristan dördüncü sırada yer aldı.
Ocak-Aralık 2022 döneminde KKTC'ye kara kapıları yoluyla giriş yapan yabancıların dağılımı
ABD: 21 bin 918
Almanya: 100 bin 127
Arnavutluk: 2 bin 224 Avusturalya: 7 bin 7
Avusturya: 14 bin 743
Belçika: 11 bin 563
Bosna-Hersek: Bin 424
Bulgaristan: 162 bin 481
Danimarka: 12 bin 308
Çin: 9 bin 243
Çekya: 20 bin 41
Finlandiya:6 bin 350
Fransa: 42 bin 809
GKYR: 2 milyon 835 bin
Hindistan: 7 bin 446
Hollanda: 18 bin 93
İngiltere: 282 bin 237
İran 7 bin 167
İrlanda: 10 bin 511
İspanya: 17 bin 800
İsrail: 78 bin 209
İsveç: 18 bin 418
İsviçre: 7 bin 605
İtalya: 48 bin 775
Kanada: 6 bin 188
Letonya:12 bin 115
Lübnan: 16 bin 902
Macaristan:23 bin 390
Moldovya:7 bin 223
Norveç: 9 bin 534
Pakistan: 6 bin 345
Polonya:71 bin 362
Romanya: 154 bin 45
Rusya: 59 bin 823
Slovakya: 49 bin 126
Slovenya: 3 bin 667
Suriye: 997
Ukrayna: 33 bin 456
Ürdün: 8 bin 942
Yunanistan: 247 bin 33
Diğer: 177 bin 880
Ocak-Aralık 2022 döneminde KKTC ve TC uyruklu vatandaşlar hariç KKTC'ye hava yoluyla giriş yapan yolcuların uyruklara göre dağılımı
ABD: 5 bin 470
Almanya: 27 bin 800
Arnavutluk: 234
Avusturalya: 880
Avusturya: bin 227
Azerbaycan: 4 bin 298
Belçika: 3 bin 87
Beyaz Rusya: 4 bin 594
Bulgaristan: bin 716
Çekya: 293
Çin: bin 504
Danimarka: bin 843
Estonya: 262
Fas: bin 796
Finlandiya: bin 694
Fransa: 5 bin 715
Gürcistan: bin 307
Hindistan: bin 31
Hollanda: 3 bin 57
Irak: 6 bin 132
İngiltere: 24 bin 167
İngiltere (Kıbrıslı Türk): 10 bin 671
İran: 31 bin 450
İrlanda: 898
İspanya: 717
İsrail: bin 365
İsveç: 3 bin 33
İsviçre: bin 63
İtalya: bin 925
Kanada: bin 224
Kazakistan: 12 bin 379
Kırgızistan: 2 bin 749
Letonya: 486
Lübnan: 2 bin 311
Macaristan: 254
Makedonya: 281
Moldovya: bin 346
Norveç: 852
Pakistan: 8 bin 826
Polonya: 652
Romanya: bin 560
Rusya: 32 bin 442
Slovakya: 199
Slovenya: 399
Suriye: 2 bin 711
Türkmenistan: 4 bin 570
Ukrayna: 8 bin 410
Ürdün: 6 bin 809
Yunanistan: bin 216
Diğer: 58 bin 486
I HAVE HAD BAD EXPERENCE IN ERCANS THEY TREAT PEOPLE LIKE SHIT WHEN I CAME AUSTRALIA ONE TIME WAS ENOUGH AFTER THAT I CAME TO KKTC FROM LARANACA YOU ARE SHIT COUNTRY TO VISIT