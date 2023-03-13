Kırılması zor bir rekor

Ömer KADİROĞLU

Asayiş ve trafik ekipleri, önceki geceden dün sabaha kadar 5 ilçede huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, trafik kontrollerinde sürat, alkol başta olmak üzere çeşitli suçlardan bin 12 sürü rapor edildi. Bir sürücünün testinin 425 promil çıkması trafik polislerini bile şaşırttı. Denetimlerde 61 araç da trafikten men edildi.

İş yerlerine yönelik kontrollerde ise 6 gece kulübü işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da birçok noktada kontrol yapıldı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, denetimler önceki gece 20.00'de başlayıp, dün sabah 3.00 'te sona erdi.

Lefkoşa’da yapılan asayiş denetimleri kapsamında, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, izin kurallarına uymadıkları tespit edilen 6 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 520 araç sürücüsü kontrol edilerek, biri alkollü içki tesiri altında, 18’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı,

8 sürücünün aracı trafikten men edilerek, bir sürücü tutuklandı.

Gazimağusa’da 105 sürücü rapor edildi

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 892 araç sürücüsü kontrol edilerek, 3’ü alkollü içki tesiri, 2’si sürüş ehliyetsiz, 44’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 105 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 8 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Girne’de73 kişi sürat suçu işledi

Girne’de; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 1435 araç sürücüsü kontrol edilerek, 17 kişi alkollü içki tesiri, biri sürüş ehliyetsiz, 73’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 346 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 42 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta bin 400 araç denetlendi

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi ve izinsiz olarak seyyar satış yaptığı tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam bin 400 araç sürücüsü kontrol edilerek, biri alkollü içki tesiri altında, 74’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 357 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 sürücünün aracı trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

İskele’de 94 kişiye işlem yapıldı

İskele’de; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 450 araç sürücüsü kontrol edilerek, 65’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 94 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.