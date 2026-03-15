Düşmanlara kapalı

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için koordineli olarak bölgeye savaş gemisi göndereceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den de, "Hürmüz sadece düşmanlar ve onların müttefiklerine kapalı" yanıtı geldi.

Savaş nedeniyle artan enerji maliyetleri ABD Başkanı Donald Trump'ı zora soktu. Trump, geçişlere kapatılan Hürmüz Boğazı konusunda yeni bir açıklama yaptı.

“Öyle ya da böyle Hürmüz Boğazı'nı yakında açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz” diyen Trump, birçok ülkenin boğazı açık tutmak için ABD ile koordineli olarak bölgeye savaş gemisi göndereceğini söyledi.

Trump, “Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir ve böylece Hürmüz Boğazı, tamamen etkisizleştirilmiş bir ülke tarafından artık tehdit oluşturmaz” dedi.

İran'ın askeri gücünün tamamen yok edildiğini iddia eden Trump, “Ne kadar yenilmiş olsalar da Hürmüz Boğazı'na mayın döşemek ya da dronlarla saldırmak onlar için kolay” diye konuştu.

Arakçi'den hürmüz yanıtı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için diğer ülkelerin bölgeye savaş gemileri göndermesine yönelik açıklamalarının ardından Washington yönetimini eleştirdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğu ve sorunları caydırmak yerine adeta davet ettiği ortaya çıktı" dedi.

Trump’ın Çin dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin çağrıya destek vermesini beklediği yönündeki açıklamasına da değinen Arakçi, "ABD şimdi Hürmüz Boğazı’nı güvenli hale getirmek için başkalarından, hatta Çin’den bile yardım dileniyor. İran, kardeş komşu ülkeleri, özellikle tek kaygıları İsrail olan yabancı saldırganları topraklarından çıkarmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu da (DMO), Trump'ın, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, donanmanın yok olduğunu iddia ediyorsa nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor?” şeklinde cevap verdi.

Füze Eylat isabet etti

İran'dan ardı ardına yapılan iki misillemede füzelerden biri İsrail’in güneyindeki Eylat kentine doğrudan isabet ederken, iki kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle Eylat kentinde biri ağır iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralıların vücuduna şarapnel isabet ettiği belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İran’dan atılan füzelerden birinin Eylat kentinde bir eve hızla düştüğü görüldü.

İsrail polisinin füzenin isabet ettiği yapının etrafını kordonla çevrelediği görülürken, ordunun olayı araştırdığı bildirildi.

İsrail ordusundan misillemeye ilişkin yapılan açıklamada, İran'dan yeni füze saldırısının tespit edildiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı gönderilirken, açıklamada halktan sığınaklara girmeleri istendi. Misillemenin ardından Tel Aviv'de sirenler çalarken şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu: 400 dalga saldırı gerçekleştirdik

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran’ın batı ve orta kesimlerine 28 Şubat’tan bu yana 400 dalga saldırı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların yoğunlaşmaya devam ettiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının batı ve orta kesimlerinde İran’a ait 200’den fazla altyapı hedefini vurduğu belirtilen açıklamada, fırlatılmaya hazır balistik füze rampalarının, hava savunma sistemlerinin ve silah depolarının da hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, İran’ın batısında ateş, savunma ve üretim birimleri operatörlerini hedef alarak 400’ncü saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.