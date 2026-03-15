Stratejik açından önemli

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke’de vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, ülkede fiber optik altyapının kurulmasına yönelik önemli bir adım atıldığını belirterek, gerekli protokolün yapıldığını ifade etti.

Üstel, günümüzde savaşların giderek dijital ortama taşındığını ve güçlü bir dijital altyapıya ihtiyaç duyulduğunu, fiber altyapının e-devlet sistemlerinin sağlıklı çalışması ve dijital güvenlik açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Meclis’te 28 milletvekilinin desteğiyle söz konusu düzenlemenin kabul edildiğini belirten Üstel, Türk Telekom ile yapılan iş birliği kapsamında fiber optik altyapının evden eve kadar ulaştırılacağını ifade etti.

Üstel, vatandaşların uzun süredir şikâyet ettiği yavaş internet sorununa da değinerek, yapılacak yatırımlarla hızlı internet altyapısının yaygınlaştırılacağını, internet hızının artacağını ve fiyatların ise yükselmeyeceğini belirtti.

Karlıtaş: Uzun süreden sonra bir Başbakan bölgeye geldi

Lefke ziyaretinde Üstel, birçok sivil toplum örgütüyle debir araya geldi. Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, “Yıllardan sonra ilk kez bir başbakan Lefke’ye gelerek sivil toplum örgütlerini dinledi” dedi. Başbakan ziyaretini Lefke Spor Kulübü ziyaretiyle tamamladı.

