Mücadele devam edecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların AB yurttaşlığı hakkının bir insan hakları meselesi olduğunu vurguladı. Erhürman, bu hakkın ihlal edilmesine karşı mücadelenin tüm platformlarda süreceğini belirtti.

Erhürman, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin 2026 tarihli “Kıbrıs’ta İnsan Hakları” raporuna atıfta bulunarak, karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık başvurularının geciktirilmesi veya reddedilmesini üzüntüyle karşıladığını aktardı. Yüksek Komiser, bu durumun söz konusu çocukların AB içinde seyahat özgürlüğü ve başta eğitim olmak üzere gerekli hizmetlere erişimini kısıtladığını belirtti.

Ayrıca komiser, güneydeki hükûmetin Şubat 2024’te yaptığı yurttaşlık kriteri değişikliğinin kamuya açık olmamasının bilgi edinme hakkı açısından endişe yarattığını vurguladı.

Erhürman açıklamasında, “Hep söyledik, hep söylemeye devam edeceğiz. Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın AB yurttaşlığı hakkı bir insan hakları meselesidir ve bu ihlalin kaldırılması için mücadele tüm platformlarda devam edecektir” dedi.

Bakan Ersoy'u kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.

Erhürman, Ersoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabul sırasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

“Kardeşlik İftarı” programına da katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Lefkoşa’da “Kardeşlik İftarı” programı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Resepsiyon Salonunda yer alan iftar programına, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılıp konuşma yaptığı programda, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile YTB Başkanı Abdulhadi Turus’un yanı sıra ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, siyasi parti başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri yetkilileri, üniversite rektör ve temsilcileri ile diğer konuklar yer aldı.