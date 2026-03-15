Yoğun katılım oldu

Bu yıl beşincisi gerçekleşen Merit Kariyer Günleri’ne 14 üniversiteden yüzlerce öğrenci katılarak turizm sektörünün profesyonelleriyle bir araya geldi.

Merit Oteller Grubu tarafından geleneksel olarak düzenlenen etkinlik Mart Cuma günü Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleştirildi.

Etkinliğe Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Aydın Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Rauf Denktaş Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi katıldı.

Katılımcılara sertifika takdim edildi

Etkinlik, Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt’ın açılış konuşmasıyla başladı. Program, İnsan Kaynakları Profesyoneli ve Business Influencer Umut Kılınç’ın “İşe Alımda Yeni Dönem, Yetkinlik Odaklı Kariyer” konulu semineri ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Danışman Ozan S. İnamlık’ın “Deneyim Ekonomisi” başlıklı semineriyle devam etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, salonda kurulan departman istasyonlarını ziyaret ederek ilgi duydukları alanların yöneticileriyle bir araya geldi.

Öğrenciler burada kariyer planlamalarına ilişkin tavsiyeler alma, staj ve iş başvurusu yapma imkânı buldu. Yoğun ilgi gören etkinliğin sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edildi.

Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt, konuşmasında turizm sektöründe kariyer yapmanın önemine değinerek, etkinliği öğrencilerin sektörü daha yakından tanıması amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Net Holding bünyesinde faaliyet gösteren Merit Oteller Grubu’nun Kuzey Kıbrıs’taki 8 oteli ve 6 bin 300 çalışanı ile adanın en büyük turizm yatırımcılarından biri olduğunu ve sektörün en fazla istihdam sağlayan işletmeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Beyazıt, Merit Otellerinin yalnızca konaklama hizmeti sunan bir zincir değil, aynı zamanda binlerce çalışanın kariyer yolculuğuna eşlik eden büyük bir aile olduğunu söyledi.

Çalışan memnuniyetinin, misafir memnuniyetinin temeli olduğunu vurgulayan Beyazıt, Merit İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak eğitim programları, kariyer geliştirme olanakları, performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemleri ile motivasyon etkinlikleri aracılığıyla çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olduklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026, 00:50