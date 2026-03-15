‘Zordayız’

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik kriz, adanın diğer bölgeleri gibi Güzelyurt’u da derinden etkiledi. İşlerin giderek azaldığını belirten bölge esnafı “dükkan kirası ve diğer masrafları çıkarmak için gayret ediyoruz ama çok zorlanıyoruz. Hemen her kesimde ciddi bir moralsizlik ve umutsuzluk vardır” dedi.

Bölgede üniversite öğrencilerinin sayısında azalma olduğunu, Rum tarafından eskisi gibi müşteri gelmediğini belirten Güzelyurt esnafı, ana sorunun pahalılık olduğuna dikkat çekti. Esnaf, hükümetin bölge için ek tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Ne dediler…?

Haluk Uskuri

“45 yıldır Güzelyurt’ta esnafım. İşler Asil Nadir döneminde çok iyiydi ancak şimdilerde hiç de iyi değil. İnsanlar artık Rum tarafından alışveriş yapmayı tercih ediyor. Eskiden Rum müşterilerimiz de çoktu ancak son bir yıldır onlar da eskisi gibi gelmiyor. Dükkanın içindeki ürünlere göre ansızın 200-300 bin lira vergi geliyor. Şu anki kazancımız ancak da ekmeğimize yeterken vergileri ödemek çok zorlaştı. Vergilerde bir iki sene muaf tutmaları gerekiyor ki işlerimizi toparlayabilelim. Belediye de senede 20-25 bin lira vergi istiyor. Güzelyurt’ta da ülke genelinde de artık iş yapmak çok zorlaştı.”

Erkut Atalar

“İşlerimiz iyi gitmiyor. Satışlarımız düştü. Döviz yükseldikçe alışverişler duruyor ve herkesin alım gücü düştü. İnsanlar artık geçim derdinde olduğu için ekstra harcamalar yapamıyor. Rum müşterilerimiz var ancak eskisi gibi değildir. Benim eskiden çok Rum müşterim vardı ancak şimdilerde pek yoktur. Hükümet dövizi dengeleyemez ve hayat pahalılığını aşağılara çekemez o nedenle bir beklentimiz yoktur. Esnafa vergi indirimi yapabilir ancak bu kez de devletin gelirleri düşecek.”

Mehmet Yıltaş

“İşlerimiz çok düşüktür. Bu düşüşün nedeni piyasadaki çok fazla fiyat artışlarının neden olduğunu düşünüyorum. Temel tüketim ürünlerinde çok fazla fiyat artışı var ve insanlar artık ev ihtiyaçlarına yetişemiyor. Benim de Rum müşterilerim vardı ancak eskisi gibi artık gelmiyorlar. Neredeyse yok denecek kadar az geliyorlar. Güney kesimi ile buranın arasında fiyat orantısı olması buranın fiyatlarının oradan yüksek olmaması gerekiyor. Bir ülkede yıllık enflasyonun yüzde 26’larda olması şok edici bir durumdur. İtalya’da yüzde 1.12, Slovenya’da yüzde 1.10’dur. Ayrıca savaş halindeki Suriye’de bile yüzde 34’dür. Bu enflasyonist ortamların artık olmaması gerekiyor.”

Gazi Bolçocuk

“Güzelyurt’ta makinistlik yapıyorum ve işlerimiz iyi değil. İşlerimizin düşmesinin nedeni gençlerin Lefkoşa’ya kaçması ve orada kalmasıdır. İşlerini de oralarda hallediyorlar diye buraya artık gelmiyorlar. Diğer yandan Rumlar da eskiden çok gelirdi ancak şimdilerde sayılı geliyor çünkü onları da artık burada iş yaptırmak kurtarmıyor. Bir gün aldığımız ürünü ertesi gün daha fazla fiyata alıyoruz ve bu da bizim işlerimize yansıyor.”

Tahsin Koçyiğit

“İşler Ramazan münasebetiyle biraz durgundur. Geçmiş yıllarda işlerimiz daha iyiydi ama her gün aynı olacak diye bir şey yok. Benim işlerimde gelirlerim giderlerimi karşılıyor. Rum müşterilerim de var ancak eskiye kıyasla onlarda biraz azalma vardır. Rumların gelmemesi pahalılıkla alakalıdır diye düşünüyorum. Yetkililerden beklentimiz üzerlerine düşeni yapmaları ve piyasadaki pahalılığı önlemelerini istiyoruz.”

Ali Erses

“Bu ara işler çok kötüdür. Hem pahalılık hem de Ramazan dolayısı ile gelirler giderleri karşılamıyor hatta cepten gidiyor. Rum müşterilerimiz çok vardı ancak dövizdeki yükseliş ve buradaki pahalılık nedeniyle onların da buralara artık gelmemesine neden oluyor. Hükümetten beklentimiz pahalılığı önleyici çalışmalar yapmalarıdır. Domatesin kilosunu 130 lira olduysa bu memleket bitmiştir.”