Güven veriyor

Ömer KADİROĞLU

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarla başlayan çatışmalar devam ederken, vatandaşlardan bazıları savaşın ekonomik ve güvenlik boyutuyla adayı olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise Türkiye’nin bölgedeki durumu yakından takip etmesi ve gerekli tedbirleri alması sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini belirtti. Vatandaşların tümü ise savaşın en kısa sürede bitmesi için temennide bulundu.

Ne dediler…?

Osman Iravul

“Orta Doğu’daki savaşın Kıbrıs’ı etkileyeceği yönünde bir endişem yoktur. Türkiye’den gemiler geliyor uçaklar inip kalkıyor o nedenle bana endişe vermiyor.”

Hüseyin Batsi Hoca

“Orta Doğu’daki savaşın bizi fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ama bu savaş nedeniyle bütün dünya endişelidir. Ülkemizde halkın de can güvenliğinin sağlanması önemlidir. Bu noktada askeri tedbirlerin alındığına inanıyorum.”

Münür Sorguç

“Orta Doğu’daki savaşın Kıbrıs’ı etkileyeceğini düşünmüyorum. Bana endişe vermiyor. Ülkede sadece savaş çıktığı zaman değil savaş öncesinde gerekli tedbirler alınmalıdır. Devletin görevi budur. İnsanlar bilgilendirilmeli, sığınaklar her an hazır olmalı ve olası bir savaş durumunda insanların ne yapacağına yönelik bilgilendirmeler yapması gerekiyor.”

Hilmi Batıhanlı

“Savaşın adamıza etki edeceği yönünde tek endişem akaryakıt yönünden olacaktır. Savaşın devam etmesi sadece Kıbrıs’ı değil tüm bölge ülkelerini yaşam koşullarımızı zorlaştıracaktır. Bu savaşla ilgili ülkemizin bir şey yapma durumu yok ama Türkiye etkin bir faktördür ve Türkiye’nin tedbirleri bizi de kapsayacaktır.”

Erol Ordalı

“ Biz ateş çemberi içindeyiz. Endişemiz var bekleyip ne olacağını göreceğiz. Bölgedeki savaşa bakarak ülkemizde önlem alabileceğimiz bir durum olmadığını düşünüyorum. Adamlar bir düğme ile savaşıyor ama bizde öyle bir teknoloji yok diye düşünüyorum. İnşallah bu iş bize dönmez. Türkiye’nin demeçleri iyi yönde gidiyor ve bekleyip ne olacağını göreceğiz.”

İzzet Yılmaz

“Orta Doğu’daki bu savaşın Kıbrıs’ı etkileyeceğini düşünüyorum. Ekonomik yönden de etkileyeceğiz çünkü Hürmüz boğazı kapandı. Sığınaklarımızın hazır olması ve bunları insanların bilmesi gerekiyor.”

Mehmet Kırmızı

Savaş buraya da Kıbrıs’a da sıçrayabilir. Orta Doğu’daki savaş Kıbrıs’ı da olumsuz etkileyecek diye düşünüyorum.”

Sevgen Kali

“Savaşın Kıbrıs’ı etkileyeceğini pek düşünmüyorum. Dünya delilerin kontrolüne kaldı. Her şey bitti üç tane dört tane deli dünyanın fatihi olmaya çalışıyor.”

Ahmet Gaziler

“Savaş Kıbrıs’ı da etkileyecektir. Çünkü Kıbrıs’ın güneyinde Ağrotur bölgesinde İngiliz üssü vardır.”

Mustafa Karşılı

“ Ağrotur’a atılan füzeler Kıbrıs’ın kuzeyine de düşebilirdi. Amerika’nın yaptığının bedelini halk olarak ödeyeceğiz. Temennim bir an önce bir orta yol bulup bu savaşın son bulmasıdır.”

Mehmet Vargın

“ Bu savaş bize de sıçrayacaktır çünkü Rum tarafında İngiliz üstleri vardır. Hem can güvenliği açısından hem de ekonomik anlamda bizi de olumsuz etkileyecektir.”

Hanife Kuyucuoğlu

“Savaşın bir ucu da buradaki üstler nedeniyle Kıbrıs’a dokunuyor ve her zaman biz bu çemberin içindeyiz. Umarım bir an önce ortak bir yol bulurlar ve bu kaos son bulur.”

Mikail Kılıç

“ Orta Doğu’da yaşanan bu savaşların Kıbrıs’ı da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Bire bir etkilemese de ekonomik anlamda olumsuzluk yaşanacaktır.”

Mustafa Köroğlu

“ İran Kıbrıs’a da saldırmayı planlarsa bizler de olumsuz etkileneceğiz.”

Mustafa Kılınç

“Savaşın Kıbrıs’ı da etkileyeceğini düşünüyorum çünkü bu iş büyüyecek gibi görünüyor. Temennim bu işin dallanıp budaklanmadan son bulmasıdır.”

Nihat Tali

“Bu savaş nedeniyle Kıbrıs da olumsuz etkilenecektir. Ya gönderilen bir füze yolunu şaşırıp buraya düşecek ya da baktılar içinden çıkamayacaklar buraya da saldırabilirler.”