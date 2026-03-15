20 günde yargı

Ercan Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmak isterken tespit edilen Hindistan uyruklu G.S.’nin KKTC’ye giriş kaydı tespit edilemedi. Havalimanında tutuklanan zanlı ifadesinde 3 ay önce Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçiş yaptığını itiraf etti.

Hakkında “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal “suçundan soruşturma başlatılan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 12 Mart tarihinde saat 13.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmak isteyen Hindistan vatandaşı zanlının muhaceret sisteminde yapılan kontrolde KKTC’ye herhangi bir giriş kaydının bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan ilk sorgulamada zanlının yaklaşık üç ay önce plakasını hatırlamadığı bir araçla, tespit edilemeyen bir noktadan birinci derece askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptığını tespit ettiklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC’de herhangi bir bağ ve bağlantısının bulunmadığını, serbest kalması halinde ülkeyi yasal olmayan yollarla terk etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, 20 günü geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

