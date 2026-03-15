Tatil zehir oldu

Ercan Havalimanı’nda üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan 20 yaşındaki M.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik dedektör köpeği Lokum’un tepki vermesi üzerine çantasında bir gram hintkeneviri bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. İlk kez Kuzey Kıbrıs’a geldiğini söyleyen zanlı, maddeyi üzerinde unuttuğunu ifade etti.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç, olguları aktardı. Polis, zanlının 9 Mart 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında tespit edildiğini söyledi.



Lokum tespit etti

Polis, KKTC’ye giriş yapmak üzere muhaceret işlemlerini gerçekleştiren zanlı M. A.’ya narkotik dedektör köpeği Lokum’un tepki vermesi üzerine üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında üç gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti. Bu süre zarfında emare olarak alınan maddenin analize gönderildiğini ve gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını ve KKTC’de herhangi bir kalıcı bağ ve bağlantısının bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Geldiğine pişman oldu

Mahkemede söz alan zanlı ise ilk kez Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, söz konusu uyuşturucu maddeyi üzerinde unuttuğunu ve yaptığı hatadan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.



Uyuşturucu ve hap bulundu

Bu arada önceki gün Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan 34 yaşındaki Ç.B.'nin (E-34) üzerinde uyuşturucu madde, 23 yaşındaki H.B.'nin üzerinde yeşil reçeteye tabii ilaç bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, saat 17.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak Ç.B.’ye narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

H.B.’ye (E-23) narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu ise, tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 6 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

