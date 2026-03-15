Savaş istemiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda da tam bir irademiz mevcut." dedi.

Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bölgeyi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunların görmezden gelinemeyeceğini belirten Fidan, "Çok uzun süredir (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikalarının ve fundementalist ideolojisinin bölgemizde neden olduğu kaosa ısrarla dikkat çekmekteyiz. İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına göz yummamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecek"

Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından bölgesel gelişmeleri Türkiye açısından değerlendirerek "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) bu noktadaki iradesi kesindir. Türkiye, bu devam eden haksız savaşta yer almak istememektedir, bizim bu savaşın içine sürüklenmemize biz kesinlikle karşıyız. Provokasyonlara gelmeme konusunda da tam bir irademiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin caydırıcılık ve askeri kabiliyetlerinin son derece yüksek olduğunu kaydeden Fidan, stratejik ve hikmetli olarak düşünüldüğünde bu gücün ne zaman ve nerede kullanılacağına dair her zaman fikirlerinin olduğunu ancak bu savaşta şu anda diplomasinin bir an önce işlemesi gerektiğini dile getirdi.

