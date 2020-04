En çok kayıp ABD’de

Küresel salgınla ülkelerin savaşı devam ederken dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 490 bini aştı. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 bini geçti. İspanya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 430 can kaybı yaşandı. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 arttı.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti.

Coronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 634'ya, vaka sayısı 2 milyon 491 bin 328'e ulaştı.

ABD

ABD'deki Coronavirüsü salgınında son 24 saatte bin 684 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı ise 42 bin 374'e yükselmiş oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı ABD verilerine göre ülkedeki Corona salgınında ölenlerin sayısı 42 bin 374’e yükseldi.

Ülkedeki yeni vaka sayısı ise son 24 saatte yapılan testlerde 28 bin 174 olarak tespit edildi. ABD’deki toplam vaka sayısı şu an 787 bin 960.

Corona salgının merkezi haline gelen ülke dünya sıralamasında hem vaka hem de can kaybı olarak başı çekiyor.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 kaynaklı vaka sayısı 4 bin 676 artarak 120 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 106 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 386 bin 44'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 501 bin 379'a yükseldi. 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596 ve 449 olarak kayıtlara geçti. Ancak veriler, sadece hastanedeki ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybı bilinmiyor. Huzurevi işletmecileri, hizmet verdikleri yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor.

Rusya

Rusya’da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı önceki güne göre artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5 bin 642 yeni tanı konulduğunu belirtirken, önceki gün bu rakam 4 bin 268 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle yeni vakalarla birlikte toplam sayı 52 bin 763’e yükseldi.

Öte yandan bir günde 51 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının da 456’ya ulaştığını duyurdu.

İspanya

Coronavirüsü nedeniyle İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 430 arttı. Önceki güne göre yükselen günlük can kaybı sonrası toplam ölü sayısı 21 bin 282'ye ulaştı.

Coronavirüsünün en çok can kaybına yol açtığı Avrupa’da ikinci, dünyada ise üçüncü ülke olan İspanya’da, salgının seyri yavaşlasa da can almaya devam ediyor.

Önceki gün 200 bin vaka sınırının aşıldığı ülkede son 24 saatteki veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Reuters’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığı bilgilere göre, günlük can kaybı sayısı artış gösterdi.

Fransa

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 832 artarak 178 bin 774'e ulaştığını söyledi.



Covid-19 nedeniyle 5 bin 683'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 584 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 12 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı. Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 831 artarak 37 bin 409'a çıktığını dile getirdi.

Salomon, halkın yüzde 90'dan fazlasının virüse yakalanmadığının altını çizdi.

Kanada

Kanada genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında son 48 saatte 282 kişi hayatını kaybetti. Kanada’da aynı zaman diliminde Covid-19 vaka sayısı da 3781 artışla 35 bin 708’e yükseldi. Ülke genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 12 bin 197 oldu.

Bu arada Toronto yakınlarındaki Brampton kentindeki hapishane, Covid-19 nedeniyle kapatıldı. Yüzlerce mahkumun kaldığı hapishanede 60 mahkum ve 8 personelde Kovid-19 saptandığı ve mahkumların Toronto Güney Gözaltı Merkezi’ne (TSDC) nakledildikleri bildirildi.

İran

İran'da yeni tip Coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.